Murió un inmigrante detenido en un centro del ICE y la autopsia reveló que fue un homicidio: los fuertes detalles

La revelación de que Geraldo Lunas Campos murió por homicidio bajo custodia federal enciende las alarmas sobre la seguridad en Camp East Montana, tras registrarse tres decesos en pocas semanas.

El centro de detención del ICE, Camp East Montana, en Texas, donde murió el inmigrante cubano Geraldo Lunas Campos.

Un informe forense difundido este miércoles determinó que la muerte de Geraldo Lunas Campos, un inmigrante cubano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la instalación Camp East Montana, fue un homicidio, de acuerdo con medios estadounidenses.

¿De qué murió el inmigrante detenido en un centro del ICE? La autopsia indicó que el cuerpo presentaba lesiones en el cuello, pecho y rodillas, compatibles con fuerza física, y que el fallecimiento se produjo por asfixia causada por compresión del torso y el cuello. Testigos señalaron que Lunas Campos estaba esposado mientras varios guardias lo sujetaban durante el incidente.

La versión del ICE El ICE afirmó que el detenido se encontraba en estado de angustia tras un intento de suicidio y que el personal intervino de inmediato para evitar que se quitara la vida.

La agencia aseguró que Lunas Campos se resistió mientras los agentes trataban de contenerlo, aunque activistas y familiares cuestionan las condiciones de restricción aplicadas en la instalación.

La otra muerte de dos detenidos del ICE Este hecho se suma a la muerte de otros dos detenidos en Camp East Montana en las últimas semanas, lo que ha generado alarma entre legisladores y organizaciones de derechos humanos sobre la seguridad y el trato en el centro.