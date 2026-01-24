América Latina registra el mayor aumento de ciberataques y la inteligencia artificial agrava el escenario

Un informe de la consultora Checkpoint reveló que América Latina es la región con mayor crecimiento interanual de ciberataques a nivel mundial, registrando un incremento del 26% durante 2025. En ese marco, el especialista en tecnología y ciberseguridad Ariel Corgatelli analizó en MDZ Radio la grave situación, destacando la evolución y sofisticación de amenazas, con el ransomware a la cabeza.

"Lo que se ve demasiado, y esto viene desde el 2017 por ahí, es el avance del ransomware ", afirmó Corgatelli . El experto explicó la mecánica de este delito: "El ransomware lo que hace es cifrar nuestra información, agarrar la información que tenemos en una empresa, en una computadora, en un teléfono, en donde sea, agarrar nuestra información, la cifra, y de esa manera después te piden un rescate". Además, señaló que la extorsión ha escalado: "Pero, digamos, va avanzando también, no solamente el rescate, sino que también te extorsionan con la información".

Corgatelli situó el origen del aumento en la pandemia, pero subrayó el papel actual de la tecnología en la sofisticación de los ataques. "La inteligencia artificial también tiene bastante que ver porque la inteligencia artificial generativa (...) les ayuda muchísimo", detalló. "Lo que se ve en IA es que se pulen los ataques. (...) Ahora tenés una gran base de conocimiento que antes no tenías. Entonces, de esa forma ellos afinan el ataque".

El especialista destacó el foco en sectores sensibles: "Se está viendo mucho avance a nivel empresarial, a nivel también salud, a nivel gubernamental". Sobre el sector salud, advirtió: "Se está viendo mucho avance en el 2025 a nivel salud, donde cifran no solamente los archivos, sino los sistemas en general".

Respecto al pago del rescate, Corgatelli fue categórico al desestimar cualquier garantía para las víctimas. Relató que los atacantes suelen ofrecer una "prueba de vida" descifrando un archivo o sistema parcialmente, pero alertó: "¿Qué te dice a vos realmente de que no van a volver a hacer lo mismo?". Citó un caso emblemático: "Un hotel... les cifraban todo el sistema... ellos pagaron. Tuvieron que volver a pagar, pues se volvieron a cifrar... terminaron poniendo cerraduras convencionales". Su conclusión fue clara: "Lo único que te queda es hacer prevención".

Prevención: el eslabón débil es el usuario

Para el experto, la falla principal está en la falta de concientización. "Lo que hay que prevenir es a los usuarios. O sea, a los usuarios en general, porque el eslabón débil es el usuario", afirmó. Explicó que la mayoría de los incidentes comienzan con ingeniería social, como el phishing. "Si bien, por ejemplo, te llega un correo electrónico... cuando vos haces clic en ese lugar, a veces se dispara un malware, ese malware se instala en tu empresa... hasta que se activa".

Corgatelli criticó la percepción errónea sobre la ciberseguridad según su visión: "Se piensa que la seguridad informática es un gasto inútil. Y la realidad es que no es un gasto inútil". Hizo hincapié en la necesidad de capacitación constante: "Pasa por el tema de capacitar a la gente a entender que hay que actualizar, que no hay que descargar cualquier cosa, que nada es gratis en la vida".

Crítica a la gestión gubernamental

Consultado sobre el rol de los gobiernos, el especialista fue crítico: "Yo lo que veo particularmente a nivel Gobierno... es que no sé si no hay conciencia, no hay voluntad o también hay falta de conocimiento". Ilustró su punto con un ejemplo contundente: "Reino Unido pagó y activó y gastó millones de libras para actualizar a Windows 10, pero Windows 10 terminó el soporte el 15 de octubre del 2025... ¿Quién dio el ok para eso?". Para Corgatelli, esto refleja una carencia de conocimiento estratégico necesario para estar un paso adelante de los ciberdelincuentes, quienes, según finalizó, "no tienen ética" y "no paran" en su accionar.