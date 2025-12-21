"Sólo queremos que salgan a la luz todas las pruebas de estos crímenes": el escepticismo de las víctimas de Epstein ante la publicación de los archivos restantes del caso

La publicación de miles de documentos relacionados con los abusos cometidos por el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein decepcionó a quienes esperaban con impaciencia estos archivos.

Por ley, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, según sus siglas en inglés) debía publicar todos los documentos antes del final del viernes pasado. Sin embargo, sólo se han divulgado algunos, muchos de ellos con numerosas partes censuradas.

Los legisladores que impulsaron la publicación de estos documentos calificaron las acciones del DOJ de poco sinceras y algunos expertos legales afirman que las censuras sólo alimentarán las teorías conspirativas que ya existen.

"Solo queremos que se conozcan todas las pruebas de estos crímenes", declaró a la BBC Liz Stein, una de las víctimas de Epstein.

En el programa Today de Radio 4, Stein dijo que en su opinión el DOJ "está actuando con total descaro en contra de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein", que exige la publicación de todos los documentos.

Las sobrevivientes están muy preocupadas por la posibilidad de que ocurra "una divulgación gradual de información incompleta y sin contexto", señaló.

Marina Lacerda, quien tenía 14 años cuando fue víctima de los abusos de Epstein, también declaró a la BBC que algunas de las sobrevivientes "todavía están nerviosas y escépticas sobre cómo se publicarán el resto de los archivos".

"Nos preocupa mucho que sigan censurando la información de la misma manera que lo hicieron hoy. Estamos un poco decepcionadas de que sigan demorando el proceso y distrayéndonos con otros asuntos".

Departamento de Justicia de EE.UU. Epstein junto a Michael Jackson

Entre la información publicada recientemente figura una foto de Ghislaine Maxwell, confidente de Epstein y actualmente encarcelada, frente a Downing Street, la oficina y residencia del primer ministro británico.

También incluye un documento que afirma que Epstein presentó a una niña de 14 años al presidente estadounidense, Donald Trump, en su residencia de Mar-a-Lago, así como varias imágenes del expresidente Bill Clinton.

Otras fotos publicadas muestran el interior de las casas de Epstein, sus viajes al extranjero, así como a varias celebridades: Andrew Mountbatten-Windsor, Mick Jagger, Michael Jackson, Diana Ross y Peter Mandelson, expolítico del Partido Laborista británico y embajador en Estados Unidos.

Sin embargo, el hecho de que una persona aparezca mencionada o fotografiada en los archivos no implica que haya cometido delito alguno.

Muchas de las personas identificadas en los archivos o en publicaciones anteriores relacionadas con Epstein han negado cualquier irregularidad.

Trump ha negado sistemáticamente cualquier delito en relación con Epstein y no ha sido acusado de ningún crimen por sus víctimas.

Clinton tampoco ha sido acusado de delito alguno por las víctimas de los abusos de Epstein y niega tener conocimiento de sus crímenes sexuales.

Al menos 15 de los archivos publicados ya no estaban disponibles en el sitio web del Departamento de Justicia el sábado.

Según CBS, socio de la BBC en Estados Unidos, uno de los archivos desaparecidos mostraba una gran cantidad de fotos enmarcadas sobre un escritorio. Entre las fotos se veían imágenes de Bill Clinton y del Papa.

En un cajón abierto había una foto de Trump, Epstein y Maxwell.

Otros archivos desaparecidos incluían fotos de una habitación con lo que parecía ser una camilla de masajes, así como fotos y pinturas de desnudos.

No está claro por qué los archivos ya no están disponibles.

El sábado por la noche, el DOJ escribió en X: "Las fotos y otros materiales seguirán siendo revisados ​​y censurados de conformidad con la ley, con la máxima precaución, a medida que recibamos información adicional".

La BBC solicitó comentarios al Departamento de Justicia.

Departamento de Justicia de EE.UU. Bill Clinton en lo que parece ser un jacuzzi con una persona al lado.

Más de 1.200 víctimas

El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró el viernes, cuando se publicaron los materiales, que el DOJ había identificado a más de 1.200 víctimas de Epstein o sus familiares, y que retuvo material que pudiera identificarlos.

Muchos de los documentos también están fuertemente censurados.

El DOJ afirmó que cumpliría con la solicitud del Congreso de publicar los documentos, con algunas estipulaciones.

Se eliminó la información de identificación personal sobre las víctimas de Epstein, material que mostraba abuso sexual infantil, material que mostraba abuso físico, cualquier registro que "pudiera poner en peligro una investigación federal en curso" o cualquier documento clasificado que debiera permanecer en secreto para proteger la "defensa nacional o la política exterior".

El DOJ declaró que no estaba "tachando los nombres de ningún político" y añadió una cita que atribuyó a Todd Blanche: "Las únicas tachaduras que se aplican a los documentos son las exigidas por la ley, sin excepción".

"De conformidad con la ley y la normativa aplicable, no estamos tachando los nombres de personas ni de políticos, a menos que sean víctimas".

Reuters Liz Stein (a la izquierda) junto con Danielle Bensky (en el centro), otra de las víctimas de Epstein.

La información tachada

John Day, abogado penalista, declaró a la BBC que le sorprendía la cantidad de información que se había tachado.

"Esto sólo va a avivar las teorías conspirativas", afirmó. "No creo que nadie previera que habría tantas tachaduras. Sin duda, esto plantea dudas sobre la fidelidad con la que el Departamento de Justicia está cumpliendo la ley".

Day también señaló que el DOJ está obligado a proporcionar al Congreso un registro de lo que se ha tachado en un plazo de 15 días a partir de la publicación de los archivos.

"Hasta que no se sepa qué información se está censurando, no se sabrá qué información se está ocultando", afirmó.

En una carta dirigida a los jueces que supervisan los casos de Epstein y Maxwell, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, declaró: "Los intereses de privacidad de las víctimas aconsejan censurar los rostros de las mujeres en las fotografías con Epstein, incluso cuando no se sabe si todas las mujeres son víctimas, ya que no es factible para el departamento identificar a todas las personas en una fotografía".

"Este enfoque respecto a las fotografías podría ser considerado por algunos como una censura excesiva", añadió Clayton. Pero "el departamento cree que, dado el poco tiempo disponible, debe optar por la censura para proteger a las víctimas".

Departamento de Justicia de EE.UU. Algunos archivos fueron parcialmente censurados para ocultar datos personales.

La protección de las víctimas

La baronesa Helena Kennedy, abogada de derechos humanos y miembro del Partido Laborista en la Cámara de los Lores del Reino Unido, declaró que le habían dicho que las partes censuradas en los documentos estaban ahí para proteger a las víctimas.

"A las autoridades siempre les preocupa exponer a las personas a una mayor denigración ante la opinión pública", declaró al programa Today de la BBC.

Dijo que muchas sobrevivientes de Epstein parecen "muy interesadas" en que se divulgue el material, pero añadió que "quizás no lo estarían tanto si supieran exactamente lo que contiene".

El congresista demócrata Ro Khanna, quien lideró la iniciativa junto con el congresista republicano Thomas Massie para que se publicaran los archivos, afirmó que la publicación era "incompleta" y añadió que está considerando opciones como el juicio político, el desacato o remitirlo a la fiscalía.

"Nuestra ley les exige que expliquen las censuras", dijo Khanna. "No hay ni una sola explicación".

Massie respaldó la declaración de Khanna y publicó en las redes sociales que la fiscal general Pam Bondi y otros funcionarios del DOJ podrían ser procesados ​​por futuros departamentos de justicia por no cumplir con los requisitos de los documentos.

Afirmó que la publicación de los documentos "incumple flagrantemente tanto el espíritu como la letra de la ley", al referirse a la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

Tras la publicación, la Casa Blanca calificó a la administración Trump como la más "transparente de la historia", añadiendo que ha "hecho más por las víctimas que los demócratas".

En una entrevista con ABC News, se le preguntó a Blanche si todos los documentos que mencionan a Trump en los llamados archivos de Epstein se publicarán en las próximas semanas.

"Suponiendo que sea conforme a la ley, sí", respondió Blanche. "No hay ningún intento de ocultar nada por el hecho de que aparezca el nombre de Donald J. Trump o el de cualquier otra persona, como el de Bill Clinton o el de Reid Hoffman.

"No hay ningún intento de ocultar o no ocultar información por ese motivo. No estamos censurando los nombres de hombres y mujeres famosos relacionados con Epstein".

Con información adicional de Jaroslav Lukiv.

