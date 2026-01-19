"Sin mi perro, el equipo de rescate no me habría encontrado": el chihuahua que salvó a su dueño de la muerte en un glaciar suizo

Filip es pequeño, peludo y leal. Un diminuto chihuahua con rasgos de papillón, pero con gran carácter.

Así lo describe su dueño Jan Gilar, que el pasado verano europeo cayó por una grieta en un glaciar de Suiza y solo pudo ser rescatado cuando el helicóptero de salvamento vio una mancha gris sobre la nieve. Era el perrito, el mejor amigo de Jan, que se había quedado a su lado.

A los dos les encanta la montaña y a menudo hacen senderismo juntos. Cuando Filip se cansa de caminar, Jan lo mete en una mochila especial y lo carga. Y así siguen la jornada. Paran a comer en los lugares con mejores vistas, descansan cuando quieren y exploran la naturaleza.

"Puede hacer 20 o 30 kilómetros andando mientras estoy de excursión. Menos mal que ese día no lo llevaba en la mochila o atado en la correa, porque en la caída lo hubiera arrastrado conmigo y los equipos de salvamento no me habrían encontrado", le dice Jan a BBC Mundo.

Originario de la ciudad de Pilsen, en la República Checa, Jan llevaba en Suiza menos de un mes cuando ocurrió el accidente.

Jan Gilar Jan creció rodeado de perros.

"Mis padres me regalaron a Filip. Ellos son criadores de perros y Filip era el último de una camada. De la misma madre tuve hace tiempo otro cachorro, pero murió. Así que llegó él".

El chihuahua tiene solo 2 años y medio. No es ya un cachorro, pero sigue siendo un perro joven.

"Es un perrito con mucha personalidad. Todos en mi trabajo lo adoramos porque es muy gracioso y juguetón. Y le encanta la nieve, saltar e intentar atrapa los copos".

El accidente

Saas Fee, también llamada Die Perlen der Alpen (la Perla de los Alpes), es una pequeña localidad suiza situada en el suroeste del país, en el cantón de Valais. La zona del glaciar Fee, por donde paseaban Jan y su perro, es vasta.

"No es un área pequeña ni como una hoja en blanco. Está cubierta de pedregal. La nieve está llena de arena o de tierra. Y encontrar un agujero del pequeño tamaño por el que cayó no es fácil", explica Bruno Kalbermatten, de la empresa de rescatistas y helicópteros Air Zermatt.

"No queremos pensar en qué habría sido de Jan si no hubiera tenido a su perro Filip, si los rescatistas no hubieran visto el movimiento de ese perrito en la roca".

Air Zermatt Cuando el helicóptero aterrizó, el viento de las aspas lanzó a Filip hacia atrás.

"Soy senderista. Filip y yo hemos recorrido muchas montañas en Republica Checa, así que cuando llegué a Suiza también. Aquel día era mi primera vez tan cerca del glaciar. Pensaba: "Puedo ir un poco más lejos, a explorar el glaciar".

"Almorcé allí, en una piedra, me levanté, di unos pasos sobre la nieve y, sin darme cuenta, pisé un puente de nieve, se derrumbó y me caí. Todo fue muy rápido", cuenta Jan.

Mojado y a cero grados

Un "puente de nieve" es una estructura natural de nieve compacta o hielo que se forma sobre una grieta en un glaciar, creando un pasadizo temporal que conecta dos puntos. Sin embargo puede ser extremadamente peligroso porque la nieve puede derretirse o ceder bajo peso.

Afuera había sol y era un día magnifico, así que Jan había salido esa mañana con pantalones cortos y una camiseta fina. Pero en la grieta la temperatura era bajo cero y había agua goteando por todas partes. Así que en muy poco tiempo quedó completamente mojado y corría riesgo de sufrir hipotermia.

El tiempo iba en su contra.

Jan Gilar Esto es lo que veía Jan desde dentro de la grieta.

Jan Gilar Por abajo Jan veía un agujero más profundo.

"Al principio intenté salir yo solo. La adrenalina no me dejó darme cuenta de que mi hombro estaba mal. Pero después de intentar subir me di cuenta de que no solo me dolía la mano. Estaba realmente mal", dice Jan.

"Además, podía ver que por abajo quedaba todavía más caída. Si me movía podía acabar aún peor".

"Así que agarré mi walkie-talkie e intenté contactar con alguien. Un desconocido tenía la misma frecuencia. Estaba, no sé, a 100 o 200 metros de mí. Me respondió, pidió ayuda en helicóptero y comenzaron la búsqueda".

En el otro walkie-talkie respondieron Claudia y Ralf. La pareja fue la encargada de llamar a los servicios de rescate y de mantener la comunicación con Jan para que se mantuviera tranquilo y les fuera contando la situación dentro de la grieta.

Sin embargo, aunque sabían que Jan había sufrido un accidente, no tenían ni idea de dónde había sucedido por lo que pudieron dar escasas pistas sobre su paradero.

Jan Gilar Después de salir del hospital Jan contactó con Ralf, el hombre que respondió a su llamada con el walkie-talkie.

El helicóptero rojo de Air Zermatt buscó durante 40 minutos a Jan. Sabían que en alguna parte, el glaciar Fee se lo había tragado un metro y medio hacia abajo. Hasta que recibieron una pequeña pista.

"Cuando me caí, oí a Filip gemir. Pero después de un rato, se sentó en una piedra del glaciar y supe que me esperaba", recuerda Jan.

Efectivamente, el pequeño chihuahua se quedó allí.

Dimensiones enormes

"Despegamos el helicóptero poco después de las 3 pm. A bordo iban un piloto, un paramédico, un médico de urgencias y especialistas en rescate. Inmediatamente comenzaron a registrar la zona del glaciar Fee, pero las dimensiones son enormes", cuenta Kalbermatten.

"De repente, un especialista en rescate dijo haber visto movimiento en una roca. El piloto voló hasta allí y vio a un perro pequeño esperando justo al lado de un agujero", añade.

Era el punto de derrumbe que conducía a la grieta. Y a Jan.

Pero cuando el helicóptero aterrizo por primera vez, Filip salió volando por el impulso de las aspas.

Air Zermatt La estructura construida por los rescatistas permitió sacar a Jan de forma segura.

El equipo de rescate construyó una estructura de anclaje al borde del agujero. Ya quedaba menos.

Anclaron cuerdas, poleas y un arnés para bajar a buscar a Jan de forma segura.

"El pequeño chihuahua había estado observando cada movimiento, y en cuanto los rescatistas sacaron a su dueño, el perrito meneaba la cola feliz de var a Jan en la superficie", dice Kalbermatten.

"Cuando salí del hospital contacté a Claudia y a Ralf y les agradecí por salvarme la vida. También agradezco mucho al equipo de salvamento y a la gente del hospital.

"No soy un montañero novato y aún así no me di cuenta de lo peligroso que es caminar por un glaciar. Aprendí la lección a las malas", concluye Jan.

