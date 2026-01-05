Sin marchas ni mucho tránsito: así amaneció Venezuela este lunes, tras la caída de Nicolás Maduro

Este lunes, los ciudadanos de Venezuela vuelven, poco a poco, a la rutina tras la captura de Nicolás Maduro.

El sábado por la madrugada, el Gobierno estadounidense llevó a cabo una serie de bombardeos en Caracas y otras ciudades de Venezuela, y capturó al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. La intervención del Gobierno de Donald Trump en Venezuela provocó distintas reacciones por parte de los líderes internacionales, así como del propio pueblo venezolano.

En ese sentido, millones de venezolanos exiliados en otros países celebraron la caída de Nicolás Maduro en manos de las fuerzas armadas estadounidenses. Por ello, el fin de semana, se pudieron ver los festejos de millones de personas en distintas ciudades del mundo.

Dentro de Venezuela, el panorama era aún más convulsionado. Algunos ciudadanos expresaron su temor por los bombardeos en medio de la ciudad, mientras que otros no sabían cómo reaccionar ante el repentino cambio en el Gobierno. Por otra parte, miles de venezolanos se manifestaron en contra del accionar estadounidense, calificándolo como una "invasión". No obstante, hubo quienes celebraron la caída del régimen y no dudaron en mostrar su contento en las calles y en las redes sociales.

Cómo amaneció Caracas este lunes Este lunes, la realidad en Caracas es distinta. La capital venezolana intenta volver a la "normalidad" tras el movilizante fin de semana. Los autos volvieron a circular en las avenidas principales y los ciudadanos volvieron a sus lugares de trabajo, luego de que, el domingo, todos coparan los supermercados y estaciones de servicio para abastecerse.