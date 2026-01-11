"Sentí como si me explotara la cabeza": el guardia que reveló el arma de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro

Un guardia de seguridad, testigo de la operación, relató el momento de la llegada y reveló que las fuerzas estadounidenses habrían utilizado un arma sónica.

Con el paso de los días, son cada vez más las repercusiones que se generan tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Desde la política hasta la liberación de presos políticos. Ahora, un guardia venezolano reveló que las fuerzas estadounidenses utilizaron un arma especial que en la operación.

Lo que empezó como la difusión de una entrevista a este guardia de seguridad que protegía a Maduro y que estuvo en el momento en que se dio la intervención norteamericana en Caracas, terminó llegando hasta la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que comentó: “Deja lo que estás haciendo y lee esto…”, junto a banderas estadounidenses. Algo que confirmaría el relato.

El relato del guardia de seguridad de la operación de Estados Unidos “El día del operativo no oímos nada. Estábamos de guardia, pero de repente todos nuestros sistemas de radar se apagaron sin explicación alguna. Lo siguiente que vimos fueron drones, muchísimos drones, sobrevolando nuestras posiciones. No supimos cómo reaccionar”, comenzó relatando, en este audio, uno de los guardias de seguridad de Maduro.

Después, continuó explicando que tras los drones llegaron “apenas ocho helicópteros”, de los cuales bajaron soldados, “quizás veinte hombres”, subrayó, a los que describió como “tecnológicamente muy avanzados. No se parecían a nada contra lo que hayamos luchado antes”.

El entrevistador luego le preguntó a este guardia si allí fue cuando comenzó el tiroteo. “Sí, pero fue una masacre. Éramos cientos, pero no teníamos ninguna posibilidad. Disparaban con tanta precisión y velocidad… parecía que cada soldado disparaba 300 balas por minuto. No pudimos hacer nada”.