Segundos antes del ataque: la selfie de la esquiadora con un leopardo de las nieves en China
La esquiadora fue atacada salvajemente por el animal al intentar sacarse una foto junto al leopardo. Ahora, se conoció la selfie.
El pasado 23 de enero se había dado un impensado hecho en un centro turístico en Koktokay, China. Allí, una esquiadora que se encontraba regresando a su hotel se encontró con un leopardo de las nieves e intentó sacarse una selfie, lo que provocó que, segundos después, fuera salvajemente atacada por el animal.
Todo había quedado grabado en un video, donde se observaba cómo el animal, después de atacarla, se quedó junto a ella, que tenía la mitad de su cuerpo enterrado en la nieve.
Tras un gran operativo de seguridad, las autoridades lograron rescatarla y llevarla a un centro médico. Donde ahora, después de este salvaje ataque, se conoció la imagen que la mujer logró sacarse segundos antes de ser víctima de este leopardo de las nieves.
La imagen de la esquiadora junto al leopardo
En el video que se había difundido del rescate, se podía observar a la mujer con varias heridas en su cara, cubierta en sangre.