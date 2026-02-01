Segundos antes del ataque: la selfie de la esquiadora con un leopardo de las nieves en China

La esquiadora fue atacada salvajemente por el animal al intentar sacarse una foto junto al leopardo. Ahora, se conoció la selfie.

La esquiadora intentó sacarse una foto con el animal y fue salvajemente atacada.

El pasado 23 de enero se había dado un impensado hecho en un centro turístico en Koktokay, China. Allí, una esquiadora que se encontraba regresando a su hotel se encontró con un leopardo de las nieves e intentó sacarse una selfie, lo que provocó que, segundos después, fuera salvajemente atacada por el animal.

Todo había quedado grabado en un video, donde se observaba cómo el animal, después de atacarla, se quedó junto a ella, que tenía la mitad de su cuerpo enterrado en la nieve.

Esquiadora atacada por un leopardo en China X Tras un gran operativo de seguridad, las autoridades lograron rescatarla y llevarla a un centro médico. Donde ahora, después de este salvaje ataque, se conoció la imagen que la mujer logró sacarse segundos antes de ser víctima de este leopardo de las nieves.