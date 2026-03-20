Guerra en Medio Oriente: Irán denuncia un "traicionero acto terrorista" y Europa no intervendrá en el Estrecho de Ormuz

Este viernes se cumplen 21 días desde que comenzó la guerra en Medio Oriente . En las últimas horas, se supo que Israel eliminó al portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán , el general de brigada Ali Mohamad Naini . Frente a esto, el cuerpo militar calificó lo ocurrido como "un traicionero acto terrorista".

Por otro lado, el precio del petroleo y el gas repuntaron esta madrugada, mientras varios países europeos volvieron a sostener que no intervendrán en la apertura del Estrecho de Ormuz .

La muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán , Ali Mohamad Naini, se produce tras los asesinatos selectivos esta semana del ministro de Inteligencia, Ismail Jatib, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani, la figura política más relevante en el país hasta su muerte.

EL cuerpo militar de élite calificó la muerte de Naini como "un traicionero acto terrorista en vísperas del último día de Ramadán", de acuerdo con un comunicado recogido por medios locales.

Asimismo, refiriéndose a la muerte de Ismail Jatib, el ayatolá Mojtaba Jameneí, quien aún no ha sido visto en público, llamó a "arrebatar la seguridad de los enemigos internos y externos y otorgársela a todos nuestros conciudadanos” a través de un posteo de X.

Alí Mohamad Naini Alí Mohamad Naini, portavoz de Irán, asesinado durante ataques de Estados Unidos e Israel. Foto RedesIrán

Remontaron los precios del petróleo y gas y Europe no intervendrá en el Estrecho de Ormuz

El precio del petróleo Brent, referencia en el mercado europeo, logró girar al alza tras haber iniciado la jornada con caídas cercanas al 2%. A primera mañana, según los datos actualizados de Bloomberg, el barril se sitúa por encima de los 110 dólares, lo que supone un incremento del 0,70%.

De forma paralela, el gas natural en el mercado holandés TTF (referencia para Europa) también muestra signos de rebote. Tras una caída inicial superior al 3%, el contrato para entrega a un mes sube actualmente un 1,56%, alcanzando los 61,77 euros por megavatio hora (MWh).

Por otro lado, distintos líderes europeos se mostraron cerrados en intervenir en una apertura del Estrecho de Ormuz. El presidente de Francia, Emmanuel Macrón, reiteró que su país tiene una posición "estrictamente defensiva" y que no participará "en ninguna apertura por la fuerza" del Estrecho de Ormuz mientras persistan los ataques.

Por otro lado, tanto Friedrich Merz (Alemania) y Giorgia Meloni (Italia) informaron que estarían dispuestos a enviar apoyo a una eventual misión para defender la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz, pero únicamente cuando se ponga fin al conflicto.