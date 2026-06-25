Se derrumbó un hotel de lujo tras los terremotos en Venezuela donde había familiares de deportistas: fuertes imágenes

Uno de los episodios más dramáticos de los terremotos que golpearon a Venezuela se registró en el estado de La Guaira, donde el hotel Eduard’s sufrió un colapso total tras los fuertes sismos que afectaron la región.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud de la destrucción del complejo turístico, considerado uno de los más conocidos de la zona costera. Mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros, autoridades y equipos de rescate intentan determinar la cantidad de personas afectadas.

El establecimiento colapsó por completo luego de los terremotos que sacudieron Venezuela. Tras el derrumbe, la cuenta oficial del hotel difundió un comunicado en redes sociales solicitando asistencia urgente de equipos de rescate y ayuda para amplificar el pedido de auxilio.

El edificio estaba ubicado en el municipio de Macuto, sobre la costa de La Guaira, una de las zonas que registró mayores daños durante la emergencia.

Según informó el medio especializado Diamante 23, dentro del establecimiento se encontraban integrantes y familiares vinculados a los equipos Guerreros de Lara y Delfines de La Guaira. Entre las personas que habrían estado alojadas en el complejo se mencionó a familiares de los exjugadores Gorkys Hernández y Eliezer Alfonzo.

Hasta el momento, las autoridades continúan trabajando para establecer la situación de quienes permanecían en el lugar al momento del colapso.

¿Qué se sabe sobre los sobrevivientes?

De acuerdo con información difundida por el sitio Elpaditv, el beisbolista Jenrry Mejía logró salir del hotel durante el derrumbe. Según relató, perdió todas sus pertenencias, incluido su pasaporte, y durante la emergencia colaboró para ayudar a otra persona a escapar.

También señaló que existen personas cuyo paradero todavía no fue determinado, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate.

¿Cómo era el hotel que colapsó?

El hotel Eduard’s era uno de los establecimientos más reconocidos de La Guaira por su ubicación frente al mar y por sus servicios turísticos. Contaba con piscina, restaurantes, gimnasio y espacios recreativos para los huéspedes.

En los días previos al terremoto, el complejo había promocionado paquetes especiales para quienes deseaban seguir los partidos del Mundial, incluyendo desayuno, bebidas y actividades de entretenimiento.