Miles de personas durmieron en las calles de Venezuela tras el terremoto por miedo a nuevas réplicas

El temor a nuevas réplicas dominó la madrugada de este jueves en Venezuela , después de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el miércoles y dejaron un saldo provisorio de 164 muertos y 971 heridos.

En distintos sectores de Caracas , miles de personas optaron por pasar la noche a la intemperie ante la incertidumbre sobre el estado de las construcciones. Algunos vecinos instalaron colchones y colchonetas sobre calles y veredas , mientras que otros buscaron refugio dentro de sus vehículos para evitar permanecer en edificios potencialmente dañados.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , informó qu e el balance preliminar asciende a 164 personas fallecidas y 971 heridas . Además, advirtió que la cifra podría incrementarse a medida que avancen las tareas de rescate y los equipos logren acceder a las zonas más afectadas.

Según indicó la funcionaria, el estado de La Guaira , ubicado sobre la costa norte y vecino a Caracas, fue uno de los sectores más golpeados por los terremotos . Allí se registraron decenas de edificios colapsados como consecuencia de los movimientos sísmicos.

Cómo son los operativos de rescate

Los operativos de rescate también se desarrollan en distintos puntos de la capital venezolana. En el oeste de Caracas, las tareas se concentran en barrios como El Paraíso, San Bernardino y Maripérez, donde varias construcciones sufrieron derrumbes y daños estructurales.

En tanto, en el sector este de la ciudad, los equipos trabajan especialmente en Los Palos Grandes, una zona donde también se reportaron importantes afectaciones en edificios y viviendas.

Durante las primeras horas posteriores al desastre, los rescatistas realizaron tareas manuales utilizando palas y carretillas para remover escombros. Con el paso de las horas comenzaron a incorporarse maquinarias pesadas para acelerar las labores de búsqueda.

En paralelo, organismos internacionales continuaron monitoreando la situación. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos informó que los dos movimientos conformaron un “doblete sísmico”, fenómeno que se produce cuando dos terremotos de gran magnitud ocurren con apenas segundos de diferencia dentro de una misma región.

Tras analizar la evolución del evento, el Sistema de Alerta de Tsunamis levantó la advertencia preventiva que había emitido para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses luego del fuerte sismo registrado frente a las costas venezolanas.