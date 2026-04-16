Se creían therians: grabaron a dos pilotos maullando y ladrando en una frecuencia aérea de emergencia

En las últimas horas, se filtró un audio en el que se escucha el momento en el que la frecuencia de control de tráfico aéreo del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington fue interrumpida por un insólito sonido: maullidos y ladridos.

Lo que inicialmente pudo haber parecido un gato suelto a bordo de un avión resultó ser una broma realizada por dos pilotos , que imitaron estos sonidos en plena comunicación con los controladores aéreos.

El incidente fue grabado y difundido a través de ATC.com, plataforma que proporciona grabaciones de comunicaciones de tráfico aéreo. Luego de unos minutos sin entender lo que estaba pasando, otros participantes de la frecuencia llamaron la atención de los pilotos involucrados.

Al advertir el insólito accionar de sus colegas, uno de los controladores les dijo: "Están muertos. Ustedes deben ser pilotos profesionales". Pese a ese primer apercibimiento, los pilotos respondieron con más maullidos y ladridos, confirmando que no se trataba de un error accidental, sino de una broma consciente.

En tanto, otro operador de la frecuencia les hizo notar su falta de seriedad: "Por eso siguen volando un RJ", un término utilizado para referirse a los jets regionales, los cuales suelen ser manejados por pilotos en las primeras etapas de sus carreras.

Este comentario hizo alusión al nivel de experiencia de los pilotos involucrados, sugiriendo que su comportamiento podría estar relacionado con la falta de profesionalismo.

El comunicado de la FAA tras los maullidos de los pilotos

En consecuencia, tras la filtración del audio, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió un comunicado destacando que las normas federales prohíben a los pilotos mantener conversaciones no esenciales cuando se encuentran por debajo de los 10,000 pies de altitud.

En el caso de este incidente, las autoridades aseguraron que están investigando el comportamiento de los pilotos una vez que hayan verificado el audio. La FAA también especificó que el maullido provenía de una fuente externa a la frecuencia de control aéreo, lo que indicaría que la grabación fue manipulada, aunque la agencia sigue comprometida con el análisis del incidente.

Por su parte, Dennis Tajer, portavoz de la Allied Pilots Association, sindicato que representa a los pilotos de American Airlines, comentó que este tipo de comportamientos no es inusual en la frecuencia de "guard", un canal utilizado en situaciones de emergencia. Sin embargo, Tajer subrayó la seriedad del canal y recalcó que "cualquier cosa que la contamine con humor ocioso o cualquier tipo de payasada no es bien recibida y debe parar".