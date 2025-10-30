Rusia y Ucrania se lanzan ataques cada vez más potentes en sus territorios

Al menos dos personas murieron por un nuevo ataque "complejo y combinado" por parte de Rusia contra Ucrania , según denunció el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmando que las tropas rusas lanzaron durante las últimas horas "más de 650 drones y 50 misiles de varios tipos, incluidos misiles balísticos", en medio de la guerra desatada.

Zelenski ha apuntado que "muchos" de los drones y misiles han sido derribados, si bien ha confirmado impactos en varios puntos , con al menos dos muertos en la provincia de Zaporiyia, donde ha sido alcanzada una residencia estudiantil. "Las operaciones de rescate continúan", ha afirmado en su cuenta en la red social X, antes de trasladar sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Asimismo, ha manifestado que un niño de siete años ha resultado herido de gravedad en un ataque contra Ladizin, al tiempo que ha confirmado "muchos ataques malignos" contra instalaciones de energía y objetivos civiles en Kiev, Vinítsia, Mikolaiv, Cherkasi, Poltava, Dnipropetrovsk, Chérnigov, Sumi, Ivano-Frankivsk y Leópolis. "Todos los servicios necesarios están desplegados en estos lugares", ha dicho.

"Se llevarán a cabo todos los esfuerzos para restaurar lo antes posible el suministro de electricidad y agua en las zonas en los que ha sido cortado", ha prometido Zelenski, que ha acusado a Rusia de "continuar su guerra terrorista contra la vida". " Es crucial que cada vil ataque de este tipo contra civiles impacte de vuelta en Rusia con consecuencias concretas, sanciones y presión real", ha explicado.

"Contamos con que Estados Unidos, Europa y los países del G7 no ignorarán este intento de Rusia de destruirlo todo. Son necesarios nuevos pasos para incrementar la presión sobre la industria de petróleo y gas de Rusia, su sistema financiero, y con sanciones secundarias sobre los que financian esta guerra. Doy las gracias a todos los que trabajan por la paz", ha apostillado.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado un "ataque masivo" con misiles y drones contra "empresas del complejo militar-industrial ucraniano, infraestructura energética que apoya sus operaciones y bases aéreas". En este sentido, ha subrayado en un comunicado en su cuenta en Telegram que se trata de "una respuesta a los ataques terroristas contra objetivos civiles en Rusia", antes de asegurar que "todos los objetivos del ataque han sido alcanzados".

Rusia se defiende de Ucrania

Horas antes, había asegurado que los sistemas de defensa aérea de Rusia han derribado durante las últimas horas 170 drones lanzados por Ucrania, incluidos seis que se dirigían a la capital, Moscú, objetivo de este tipo de ataques por cuarto día consecutivo, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

Por otra parte, ha anunciado que las tropas rusas se han hecho con el control de otras dos localidades en sendas provincias del este del país europeo, en línea con sus avances territoriales tras el inicio de la invasión el 24 de febrero de 2022. Así, ha afirmado que las fuerzas de Rusia han tomado Sadovoe, en Járkov, y Krasnogorsk, en Zaporiyia.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

Ucrania lanzó también fuertes ataques en suelo de Rusia

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves el derribo de 170 drones lanzados por Ucrania durante las últimas horas, incluidos seis que se dirigían a la capital, Moscú, objetivo de este tipo de ataques por cuarto día consecutivo, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

Soldados ucranianos preparan drones para atacar a Rusia. Foto: EFE Tanto Ucrania como Rusia abusan de los drones en la guerra. Foto: Efe EFE

El Ministerio de Defensa ruso ha especificado que los sistemas de defensa aérea han interceptado nueve aparatos en la región de Moscú, "incluidos seis que volaban hacia Moscú", a los que se suman 48 en Briansk, 21 en Vorónezh, 16 en Nizhni Nóvgorod y 15 an Kaluga.

Además, las autoridades rusas han destruido catorce drones en Rostov, diez en Kursk, nueve en Tula, cinco en Riazán, Volgogrado y Nóvgorod, respectivamente, cuatro en Bélgorod, Oriol y la península de Crimea --anexionada en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional--, y uno en Lípetsk, sin que Kiev se haya pronunciado al respecto. Dpa