Ucrania lanza ataques con drones contra Moscú, la capital de Rusia

El Ejército de Ucrania, por segundo día consecutivo, ejecuta ataques con drones contra Moscú y sus alrededores. Rusia aún no informa sobre víctimas o daños.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado este martes ataques con drones contra la capital de Rusia, Moscú, y sus alrededores por segunda noche consecutiva, sin que por ahora haya drones ucranianos efe tropas ucranianas Ucrania , en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que durante la madrugada de este martes han sido derribados 17 drones de Ucrania, entre ellos uno en la región de Moscú y trece en la adyacente región de Kaluga. A ellos se suman otros tres en Briansk.

Por su parte, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha manifestado que los servicios de emergencia han sido enviados al lugar en el que ha caído un dron destruido por los sistemas de defensa aérea cuando iba "de camino" a la capital, sin más detalles al respecto.