Rusia tomó ocho localidades más de Ucrania durante la última semana

Las fuerzas de Rusia tomaron durante la última semana ocho localidades en las regiones de Donetsk, Zaporiyia y Járkov, en Ucrania , según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia. La guerra permanece activa desde febrero de 2022, cuando inició la invasión rusa.

El mando castrense ruso señaló en su parte de guerra semanal que fueron tomadas las localidades de Kurtivka y Novogrishine, en Donetsk; Zorevka, en Zaporiyia, y Berezinki, Ozerne, Dolguenke, Zarubinka y Goptivka, en Járkov.

Las localidades de Zorevka y Novogrishine fueron tomadas por las fuerzas rusas durante la última jornada, según Defensa.

"La liberación de la localidad de Zorevka permitió a las unidades de la agrupación Este ampliar la zona de control al oeste de Kommunarivak y crear las condiciones para continuar avanzando en la región de Zaporiyia", anexionada por Rusia en septiembre de 2022, señaló el mando militar ruso.

Además, señaló que en la región de Járkov, donde el Ejército ruso busca crear una franja de seguridad, las fuerzas rusas bloquearon dos batallones ucranianos en las cercanías de la localidad de Oljivatka. "Todos los intentos de romper el cerco han sido abortados", señaló Defensa.

El mando ruso añadió en su parte que durante la última semana fueron lanzados contra Ucrania un ataque masivo y seis combinados con misiles y drones, que alcanzaron empresas del complejo industrial militar ucraniano, centros logísticos, depósitos de combustible y lubricantes, infraestructura energética y de transporte, además de centros de datos.

Además, fueron destruidas instalaciones portuarias en la región de Odesa, a orillas del mar Negro, según Defensa.

Las tropas de Ucrania contraatacan a sus enemigos de Rusia. Foto Efe EFE

Ataque de Ucrania a Rusia cerca de Moscú

Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas tras un ataque de drones ucranianos contra la región de Tula, a 200 kilómetros al sur de Moscú, según las autoridades rusas, que informaron también de ataques contra un centro logístico del gigante del comercio electrónico Ozon y una refinería en Sarátov.

"A consecuencia del ataque de drones tres personas resultaron heridas, reciben toda la ayuda médica necesaria. Lamentablemente dos personas murieron", escribió en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador de Tula, Dmitri Miliáyev.

Señaló que durante el ataque los militares rusos derribaron 26 drones sobre la región.

En la región de Sarátov, a unos 700 kilómetros al sureste de la capital rusa, Ucrania atacó un centro logístico de Ozon, en el que se desató un incendio, indicó la compañía en Telegram. Efe