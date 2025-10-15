Rusia no acatará la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El Kremlin de Rusia ha dejado en claro que no cumplirá con una sentencia del TEDH que le obliga a pagar 250 millones a Georgia.

El Kremlin ha confirmado este miércoles que Rusia no cumplirá con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictada la víspera y que le obliga a pagar 253 millones de euros a Georgia como compensación por los abusos derivados de las demarcaciones fronterizas de Abjasia y Osetia del Sur a raíz del conflicto librado en 2008.

"No acataremos la decisión", ha subrayado el portavoz de Rusia, Dimitri Peskov, que no prevé que este rechazo pueda dañar las relaciones con el actual Gobierno de Georgia porque, en su opinión, se trata de "un asunto separado", informa la agencia de noticias TASS.

Rusia sostiene que tras su expulsión del Consejo de Europa en marzo de 2022 y la retirada en septiembre de ese mismo año de la Convención Europea de los Derechos Humanos no está ya sujeta a la jurisprudencia del TEDH, algo que el propio tribunal le recordó que no es así en su fallo del martes.

Rusia y su paso por Georgia Los jueces han examinado, en concreto, los efectos de los bloqueos impuestos a partir del año 2009 y que, a raíz del despliegue de fuerzas de Rusia, interrumpieron el tránsito entre las dos regiones separatistas aliadas de Moscú y el territorio controlado por el Estado de Georgia.

Tropas rusas Rusia soldados rusos efe Tropas de Rusia en Georgia, en 2008. Foto Efe Ya en 2024, el tribunal concluyó que Rusia había violado de manera sistemática la Convención Europea de Derechos Humanos, por ejemplo con un uso excesivo de la fuerza, malos tratos, detenciones ilegales, limitaciones de movimiento o restricción del derecho a la educación; un patrón valorado ahora en 253.018.000 euros en concepto de daños morales sufridos por más de 29.000 "víctimas".