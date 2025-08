A 17 años de la agresión militar de Rusia contra Georgia

Según han demostrado los acontecimientos posteriores, los objetivos de Rusia no se limitaban a la invasión militar en Georgia , se sentó un peligroso precedente que tiene repercusiones hasta el día de hoy, en Ucrania , en toda la región del Mar Negro y más ampliamente, lo que representa una amenaza significativa para la arquitectura de la seguridad europea.

La investigación de la Corte Penal Internacional y las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han establecido que Rusia se preparaba para el inicio de la guerra contra Georgia mucho antes. Las decisiones de los Tribunales confirman que Rusia ejercía control efectivo sobre dos regiones de Georgia - Abjasia y la región de Tsjinvali/Osetia del Sur – no solo durante y después de la guerra de agosto, sino también mucho antes de la misma. Según las decisiones de los Tribunales, Rusia es responsable de las graves violaciones de derechos humanos, como el asesinato de civiles, las detenciones ilegales, la tortura y el trato inhumano a prisioneros de guerra, las restricciones al derecho al uso de la propiedad privada, el impedimento del regreso de los georgianos a sus hogares, etc. En ambas regiones, donde históricamente el grupo étnico más numeroso eran los georgianos, la proporción de la población georgiana ha disminuido significativamente como resultado de la limpieza étnica u otros tratamientos discriminatorios contra ellos. Debido a la limpieza étnica llevada a cabo por Rusia, más de 300.000 internamente desplazados y refugiados, en su mayoría georgianos, todavía no pueden regresar a sus hogares ni hacer uso de sus propiedades, lo que constituye una grave violación del derecho internacional, incluyendo de los Principios Rectores sobre los Desplazamientos Internos.