Rumores aseguran que el expresidente de Siria fue envenenado: qué dijeron desde Rusia

El ministro de Exteriores de Rusia , Sergei Lavrov , rechazó las versiones que circulaban en medios internacionales sobre una presunta hospitalización por envenenamiento del exmandatario sirio Bashar al Asad, quien reside en Moscú desde su derrocamiento.

"Asad no tiene ningún problema con vivir en nuestra capital (Moscú). No hubo envenenamientos (...); si surgen tales rumores, los dejo en la conciencia de quienes los difunden", afirmó Lavrov durante una conferencia de prensa ofrecida a medios árabes en Rusia.

El canciller ruso comparó la situación con el caso del exlíder libio Muamar Gadafi, al señalar que “tanto deleitó a (la exsecretaria de Estado estadounidense) Hillary Clinton, quien vio su asesinato en directo por televisión y lo aplaudió".

Lavrov explicó que el exdirigente sirio se encuentra en Moscú “por razones humanitarias”, y agregó que “su vida y la de su familia corrían peligro (...), por lo que les hemos concedido asilo”.

Serguéi Lavrov rechazó los rumores sobre un presunto envenenamiento de Bachar al Asad durante una conferencia en Rusia.

Los rumores sobre un presunto envenenamiento surgieron tras informes de prensa internacional que aseguraban que al Asad había sido hospitalizado en septiembre en la capital rusa.

El expresidente fue derrocado el año pasado, tras más de dos décadas en el poder, luego de una guerra civil e insurrección interna. Desde entonces, las relaciones entre la nueva administración siria y el Kremlin se caracterizan por un enfoque pragmático y formal, pese al histórico apoyo militar ruso al régimen anterior.

Estaba previsto que el próximo miércoles se realizara en Rusia una cumbre ruso-árabe a la que asistiría el actual presidente sirio, Ahmed al Sharaa, aunque el encuentro finalmente fue cancelado.