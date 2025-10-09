Corea del Norte: Kim Jong Un quiere "eliminar" toda oposición a su mandato

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha pedido "eliminar" los movimientos que "socaven" la autoridad del Partido del Trabajo de su país.

En Corea del Norte, Kim Jong Un se afianza en el poder. Foto: Efe.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha pedido este jueves "eliminar" aquellos movimientos que busquen "socavar" la autoridad del Partido del Trabajo de Corea y ha exigido una "disciplina estricta" con motivo del 80 aniversario de la fundación del partido.

Durante una visita al museo que recoge la historia de la formación y que se encuentra en Pyongyang, la capital del país, ha indicado que el partido "seguirá consolidando un orden estricto, con una gran disciplina de partido, mientras trata de eliminar todos los elementos y actos que socaven su prestigio o liderazgo", ha recogido la agencia estatal norcoreana KCNA.

Kim ha instado a "lograr un cambio en la actitud de los altos cargos del partido" y ha advertido de que existen "prácticas endemoniadas como la ignorancia, la incompetencia, la falta de responsabilidad y el formalismo, además de abuso de poder".

En este sentido, ha pedido acabar con todo esto.