Rusia gana más terreno en Ucrania, mientras ejecuta ataques y resiste avanzadas

Las autoridades de Rusia han anunciado la toma del control de otra localidad situada en Donetsk, en el este de Ucrania , en el marco de sus ataques y sus progresos territoriales tras el inicio de su invasión del país vecino, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

" Como resultado de acciones decisivas por parte de unidades del grupo Sur de fuerzas, la localidad de Nelepovka, en la República Popular de Donetsk, ha sido liberada", ha dicho el Ministerio de Defensa de Rusia a través de un breve mensaje publicado en su cuenta en Telegram, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones.

Donetsk es, junto con Lugansk, Jersón y Zaporiyia, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.

Ucrania se ha enfocado en la fabricación de drones militares para atacar a Rusia. Foto: Efe

Las autoridades de Rusia han asegurado este jueves haber derribado más de un centenar de drones lanzados en las últimas horas por el Ejército de Ucrania , sin informar sobre víctimas o daños por los ataques , en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión del territorio ucraniano firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves han sido destruidos 102 aparatos no tripulados de Ucrania, incluidos 22 en el mar Negro y 21 en las regiones de Rostov y Samara, respectivamente.

Asimismo, ha subrayado que otros 18 drones han sido interceptados en Krasnodar, a los que se suman tres en Voronezh y Saratov, dos en Volgogrado y uno en el mar de Azov, así como otros once sobre la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

"Ataque masivo" de Rusia deja 14 muertos en Ucrania

El número de muertos a causa del "ataque masivo" ejecutado durante las últimas horas por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha ascendido a catorce, según han confirmado las autoridades ucranianas, que han apuntado que entre los fallecidos hay tres menores, incluido un niño de dos años.

"El balance de muertos a causa del ataque enemigo ha aumentado", ha lamentado el jefe de la Administración Militar de la localidad, Timur Tkachenko. "Desafortunadamente, entre ellos hay tres niños de dos, 17 y 14 años", ha agregado, mientras que el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, ha elevado a cerca de 50 los heridos, incluidos 40 que han requerido hospitalización.

Volodímir Zelenski El mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, denuncia un ataque masivo de Rusia. Foto Dpa DPA

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado "otro ataque masivo" por parte de Rusia contra la capital del país europeo. "Asesinatos de nuevo", ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social X, donde ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas.