Ucrania critica a Woody Allen por ser parte del festival de cine de Moscú, en Rusia

Ucrania afea a Woody Allen su participación en el festival de cine de Moscú, en Rusia: "es una vergüenza y un insulto"

Woody Allen ha sido atacado por Ucrania por una videoconferencia que dio. Foto Efe

Las autoridades de Ucrania han criticado la participación del director estadounidense Woody Allen en la Semana Internacional de Cine de Moscú, en Rusia, donde ha participado este domingo a través de videoconferencia. "Es una vergüenza y un insulto al sacrificio de los actores y cineastas ucranianos", han valorado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha acusado a Allen de "hacer la vista gorda ante las atrocidades que Rusia comete en Ucrania todos los días desde hace once años y ha recordado que han sido numerosos los profesionales del cine ucraniano que han muerto o han sido heridos "por criminales de guerra rusos".

Para Kiev se trata de un festival de cine que "re reúne a los partidarios y las voces" del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y ha condenado el uso de la cultura "para encubrir crímenes", o "como herramienta de propaganda".

Ucrania condena a Woody Allen "Condenamos enérgicamente la decisión de Woody Allen de bendecir el sangriento festival de Moscú con su discurso", han reiterado las autoridades de Ucrania.