Presenta:

Mundo

|

Rusia

Rusia emite una orden de detención contra el maestro ajedrecista Garry Kasparov

Un tribunal de Rusia publica una orden de detención contra el famoso ajedrecista Garry Kasparov, a quien acusa de ejercer terrorismo.

MDZ Mundo

Garry Kasparov vive en New York y es perseguido por Rusia. Foto Efe

Garry Kasparov vive en New York y es perseguido por Rusia. Foto Efe

Un tribunal de Moscú. Rusia, ha emitido este martes una orden de detención contra el decimotercer campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov (1985-2000), por apología e incitación al terrorismo a través de los medios de comunicación, delitos que pueden acarrear penas de entre cinco y siete años de prisión.

El tribunal ruso ha fijado una pena de prisión preventiva de al menos dos meses desde el momento en el que Kasparov sea detenido o extraditado a Rusia.

Te Podría Interesar

El maestro ajedrecista reside actualmente en Nueva York y ya había sido incluido en mayo de 2022 en la lista de agentes extranjeros y poco después en la de extremistas.

Rusia tiene causa abierta

En octubre, las autoridades de Rusia ya abrieron una causa contra Kasparov y otras figuras del país, entre ellos el antiguo jefe de la petrolera Yukos, Mijail Jodorkovski; o el ex primer ministro ruso Mijail Kasiánov, por delitos de terrorismo y toma del poder por la fuerza.

Garry Kasparov
Garry Kasparov es considerado terrorista por Rusia. Foto Efe

Garry Kasparov es considerado terrorista por Rusia. Foto Efe

La acusación sostiene que como fundadores y miembros de la organización Comité Antibélico de Rusia, creada en febrero de 2022, buscaron derrocar al Gobierno a través de la fuerza, además de financiar a las fuerzas paramilitares ucranianas, reconocidas como terroristas por Rusia. Dpa

Archivado en

Notas Relacionadas