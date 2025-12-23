Rusia emite una orden de detención contra el maestro ajedrecista Garry Kasparov

Un tribunal de Rusia publica una orden de detención contra el famoso ajedrecista Garry Kasparov, a quien acusa de ejercer terrorismo.

Un tribunal de Moscú. Rusia, ha emitido este martes una orden de detención contra el decimotercer campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov (1985-2000), por apología e incitación al terrorismo a través de los medios de comunicación, delitos que pueden acarrear penas de entre cinco y siete años de prisión.

El tribunal ruso ha fijado una pena de prisión preventiva de al menos dos meses desde el momento en el que Kasparov sea detenido o extraditado a Rusia.

El maestro ajedrecista reside actualmente en Nueva York y ya había sido incluido en mayo de 2022 en la lista de agentes extranjeros y poco después en la de extremistas.

Rusia tiene causa abierta En octubre, las autoridades de Rusia ya abrieron una causa contra Kasparov y otras figuras del país, entre ellos el antiguo jefe de la petrolera Yukos, Mijail Jodorkovski; o el ex primer ministro ruso Mijail Kasiánov, por delitos de terrorismo y toma del poder por la fuerza.