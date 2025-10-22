Rusia bombardeó un jardín de infantes en Ucrania tras suspenderse la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin: "Un escupitajo en la cara"

El hecho ocurrió en la ciudad de Járkov, Ucrania. Este ataque por parte de Rusia fue llevado a cabo con drones y hay un muerto.

Ucrania denunció un ataque por parte de Rusia con drones en el barrio de Jolodnohirski, en Járkov, que dejó un saldo de una persona muerta y siete heridos. El ataque obligó a la evacuación inmediata de 50 niños de una guardería privada ubicada en la zona. El presidente Volodímir Zelenski condenó la agresión enérgicamente, mientras la ofensiva rusa se intensifica y los esfuerzos de paz continúan estancados.

Los detalles del ataque al jardín de infantes La Fiscalía de Járkov informó que las fuerzas rusas emplearon dos drones kamikaze Geran-2 de fabricación iraní. Estos impactaron en una “zona de gran densidad administrativa y residencial”. Uno de ellos impactó "directamente" en el edificio que albergaba un jardín de infantes privado, provocando el derrumbe total del segundo piso.

Las imágenes del horror en el jardín de infancia X | @ZelenskyyUa El alcalde Igor Terejov resaltó que los maestros lograron llevar a los 50 nenes a un refugio a tiempo, evitando una masacre. También advirtió sobre la precariedad de las instituciones educativas privadas y urgió a construir guarderías certificadas y subterráneas en Járkov para garantizar la seguridad de los niños.

Así quedó el edificio donde estaba el jardín de infantes X | @ZelenskyyUa La reacción de Zelenski Desde Noruega, el presidente Zelenski calificó el ataque a la guardería como un “escupitajo en la cara” a quienes buscan una solución pacífica: "No hay justificación para lanzar drones contra un jardín de infantes... A los matones y terroristas solo se les puede poner en su lugar por la fuerza”.