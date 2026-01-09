Revelación: el Vaticano habría mediado una salida negociada para Nicolás Maduro

Una investigación periodística reveló que el Vaticano habría sido uno de los escenarios clave de una frenética carrera diplomática internacional para encontrar una salida segura a Nicolás Maduro antes de su captura. Según el informe, en la víspera de Nochebuena se habría producido una reunión secreta en la Santa Sede con participación de altos funcionarios religiosos y representantes de Estados Unidos.

En ese encuentro, según Washington Post, el cardenal Pietro Parolin , secretario de Estado del Vaticano, habría presionado al embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, para que se evaluara la posibilidad de ofrecerle a Maduro un “camino de escape” que evitara un desenlace violento. De acuerdo con lo revelado, el propio Parolin habría admitido que el líder venezolano “tenía que irse”, aunque sin provocar un baño de sangre.

La investigación sostiene que el Vaticano no habría actuado en soledad. Rusia y otros actores internacionales habrían participado de gestiones paralelas para facilitar un exilio negociado que garantizara la salida de Maduro del poder junto a su entorno más cercano, con garantías de seguridad personal y estabilidad regional.

El plan contemplaba que Maduro pudiera abandonar Venezuela y establecerse en el exterior bajo protección internacional, en lo que algunos diplomáticos describieron como un “exilio dorado”. El objetivo central habría sido evitar una escalada de violencia interna y un colapso institucional que profundizara la crisis venezolana.

Sin embargo, estas iniciativas no habrían prosperado. Según la revelación, el entonces presidente estadounidense Donald Trump habría rechazado cualquier tipo de negociación que implicara permitir que Maduro escapara de enfrentar cargos por narcoterrorismo en la justicia norteamericana.

Desde la Casa Blanca, la postura habría sido clara: no aceptar acuerdos que ofrecieran inmunidad o salvoconductos a quien Washington considera responsable de delitos graves. Esa negativa habría dejado sin margen a los intentos de mediación impulsados desde el Vaticano y respaldados por otros actores internacionales.

Una carrera diplomática contrarreloj antes de la captura

El informe describe este proceso como una verdadera carrera global contrarreloj, en la que distintos gobiernos y mediadores intentaron encontrar una solución política antes de que se activara un operativo definitivo contra Maduro. La preocupación compartida era que una caída abrupta del régimen derivara en mayor inestabilidad regional.

Finalmente, ante la falta de consenso y el rechazo estadounidense a cualquier salida negociada, el camino diplomático se habría cerrado. La captura de Maduro marcó así el final de una serie de gestiones secretas que, según la investigación, tuvieron al Vaticano como uno de sus principales focos de articulación.