República Dominicana autorizó a Estados Unidos a usar bases aéreas en su ofensiva contra Venezuela

República Dominicana dio un paso significativo en su estrategia de seguridad regional al habilitar a Estados Unidos el uso temporal de áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas, en el marco de la ofensiva norteamericana contra el narcotráfico en el Caribe .

El anuncio fue realizado por el presidente Luis Abinader tras una reunión en el Palacio Nacional con el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth.

Abinader explicó que la medida se inscribe en un acuerdo para intensificar la vigilancia aérea y marítima frente al avance del narcotráfico en el Caribe. “El propósito es claro: reforzar el anillo de protección que mantienen nuestras fuerzas armadas y asestar golpes más contundentes contra el crimen organizado transnacional”, aseguró.

Por su parte, Hegseth calificó la iniciativa como un ejemplo de coordinación regional, destacando que se trata de “una gran colaboración” que, según dijo, podría convertirse en un modelo para otros países del área. El acceso otorgado permitirá a EE.UU. realizar tareas logísticas clave, entre ellas reabastecimiento de aeronaves, traslado de equipos y operación de personal especializado.

La visita del funcionario estadounidense coincide con un despliegue naval creciente de su país en aguas del Caribe, parte de una ofensiva para interrumpir las rutas de tráfico de estupefacientes que conectan Sudamérica con Norteamérica. Washington sostiene que el aumento de buques militares responde a la necesidad de cortar flujos ilícitos que se intensificaron en los últimos meses.

El contexto regional también agrega tensión. Mientras Santo Domingo y Washington estrechan vínculos en materia de seguridad, el presidente venezolano Nicolás Maduro volvió a mencionar públicamente a Rusia y China como aliados estratégicos “para estos momentos que le ha tocado vivir a Venezuela”, en medio de la escalada política y militar que rodea al Caribe.

Con este acuerdo, República Dominicana se posiciona como un socio central en la estrategia estadounidense contra el narcotráfico. Ahora resta ver cómo evolucionará la cooperación en una región cada vez más compleja y atravesada por disputas geopolíticas.

"Locura imperial"

Por su parte, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, consideró este miércoles como una "locura imperial" que República Dominicana autorice a Estados Unidos a utilizar de manera "provisional" dos aeropuertos en Santo Domingo como parte de la lucha contra el narcotráfico en la región a través de la operación estadounidense 'Lanza del Sur'.

"En las locuras imperiales, ellos todos los días nos amenazan, todos los días inventan una cosa y si no la inventan la reciclan. A mí me dan ganas de reír que hoy veo que el presidente de República Dominicana (Luis Abinader) autoriza los vuelos estadounidenses. No habían nacido ustedes y ese aeropuerto le pertenece a los gringos. Pero ellos reciclan", dijo Cabello en su programa semanal 'Con el mazo dando'.