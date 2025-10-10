Repliegue de las tropas israelíes, mientras los gazatíes regresan a sus casas

El ejército de Israel permite el retorno de los palestinos a sus hogares, tras el alto el fuego.

Las tropas israelíes se replegaron dentro de la Franja de Gaza tras el alto el fuego que habilitó una tregua con la organización terrorista Hamas. La ventana de paz dio tiempo para el retorno de los gazatíes a sus hogares, mientras se espera que en las próximas horas llegue la ayuda humanitara prevista a la zona.

Soldados israelíes tras el cese al fuego De todos modos el ejército israelí no abandoná Gaza. Así lo manifestó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien afirmó hoy que las fuerzas israelíes permanecerán en la Franja de Gaza para mantener la presión sobre Hamás hasta que el grupo se desarme y el enclave sea desmilitarizado.

A través de un discurso televisado al día siguiente de que su Gobierno aprobara un alto el fuego y un acuerdo de liberación de rehenes con Hamás, Netanyahu afirmó que el Ejército israelí “permanece muy adentro de la franja y mantiene todas las posiciones que la controlan”.

“De esta manera, estamos rodeando a Hamás desde todas las direcciones antes de las próximas etapas del plan, en las que Hamás será desarmado y Gaza desmilitarizada. Si esto se logra de la manera fácil, eso será bueno. Si no, se conseguirá de la manera difícil”, afirmó.

Los gazatíes regresan a sus casas Miles de palestinos desplazados regresaron el viernes a sus hogares abandonados tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás y la retirada de las tropas israelíes de algunas zonas de Gaza.