Reino Unido y Japón acuerdan ante las amenazas que representan China y Rusia

Los ministros de Defensa de Reino Unido y Japón , John Healey y Gen Nakatani, respectivamente, han anunciado este jueves un acuerdo para el despliegue de cazas F-15 nipones en suelo británico, lo que supone el primer envío de este tipo de aeronaves a territorio europeo.

Durante una rueda de prensa conjunta tras una reunión en Japón , las partes han destacado que ambos países gozan ahora de una cooperación "sin precedentes" en materia de seguridad y han hecho hincapié en la importancia de tomar medidas para colaborar también en cuestiones "técnicas y de entrenamiento".

Nakatani ha alabado la postura de Reino Unido a la hora de garantizar la seguridad en la zona del Indo-Pacífico y ha expresado su "grave preocupación por las acciones de China en el mar de China Meridional, donde está tratando de expandir su presencia". Así, ha reiterado su crítica a la invasión de Rusia de Ucrania, la cual considera una "violación de la Carta de Naciones Unidas".

"Es extremadamente importante que reforcemos nuestros compromisos en las regiones Euroatlántica y en el Indo-Pacífico", ha apuntado, al tiempo que ha confirmado la presencia de un portaaeronaves británico en aguas de Japón --que abandonará el país el próximo 2 de septiembre--. "Vamos a seguir colaborando con Reino Unido ", ha manifestado.

Reino Unido y Japón harán maniobras

Por su parte, el ministro británico ha apuntado a una "era dorada" de la cooperación en materia de defensa entre las partes y ha detallado que el despliegue de los F-15 de Japón facilitará un "contacto cercano con las unidades del Ejército" británico.

Healey, que ha hecho hincapié en que la seguridad de la región del Indo-Pacífico "no se puede separar de la seguridad Euroatlántica", ha apostado por "acelerar los preparativos para la compra de cazas de cara a finales de año".

"Esta asociación con Japón es una de las más importantes y más exhaustivas para Reino Unido. (...) Estamos orgullosos de ser el primer país europeo en realizar maniobras con las fuerzas niponas en territorio japonés", ha manifestado.