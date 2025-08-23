La potencias de Europa e Irán dialogaron sobre su programa nuclear y las posibles sanciones

Irán y las potencias de Europa reanudarán las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán y el alivio de las sanciones, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán , días antes de la fecha límite establecida por Francia , Reino Unido y Alemania para activar un mecanismo de sanciones de “reinicio rápido”.

La decisión se tomó tras una llamada telefónica conjunta el viernes entre el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, los ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Alemania y Reino Unido —Jean-Noël Barrot, Johann Wadephul y David Lammy— y la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, indicó el ministerio.

La reunión se celebrará a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores.

La cláusula de “reinicio rápido”, parte del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) de 2015, permite a las potencias mundiales reimponer sanciones internacionales si Irán incumple el acuerdo . Araghchi afirmó que los tres países de Europa carecen de autoridad para invocar el mecanismo y advirtieron sobre las consecuencias del restablecimiento de las sanciones.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Barrot, confirmó las conversaciones en una publicación en X, afirmando que ha hablado con sus homólogos alemán y británico, así como con Kallas de la UE y Araghchi de Irán , sobre el programa nuclear y las sanciones contra Irán que nos disponemos a aplicar de nuevo.

Araghchi afirmó que Irán actuará con firmeza para defenderse, pero mantiene su compromiso con la diplomacia. También abordó una propuesta europea para prorrogar las disposiciones de la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, que aprobó el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), a fin de dar más tiempo para las negociaciones.

Cualquier decisión al respecto, afirmó, recae en el Consejo de Seguridad.

Según el comunicado iraní, Francia, Alemania y el Reino Unido han ofrecido a Teherán una prórroga limitada de la Resolución 2231 a cambio de reanudar las conversaciones con Estados Unidos y abordar las preocupaciones occidentales sobre su programa nuclear.

Los ministros europeos reiteraron su disposición a buscar una solución diplomática.

Desde septiembre del año pasado, Irán ha mantenido varias rondas de conversaciones con los tres Estados europeos, la más reciente en Estambul a finales de julio.