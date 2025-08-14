Recrudece el conflicto entre Colombia y Perú por una isla de casi 2500 habitantes

El conflicto se recalentó después de que un ex alcalde de Medellín publicara un vídeo clavando una bandera de Colombia en la isla Santa Rosa, que Perú reclama como propia.

El precandidato a presidente de Colombia llegó a la isla para izar la bandera del país.

El conflicto data de hace mucho tiempo, donde tanto Colombia como Perú reclaman la soberanía sobre la isla Santa Rosa, una isla natural surgida de la fragmentación de la parte sur de la isla de Chinería. Pero ahora, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, publicó un video donde aparece plantando una bandera de Colombia donde Perú reclama como propia.

Quintero, además, es precandidato a la presidencia de Colombia, por lo que su video recrudeció el conflicto. Esto generó que, desde la Cancillería de Perú, junto a un grupo de pobladores y uniformados, se dirigieran a la isla.

Desde Cancillería declararon: "la colocación de una bandera de Colombia en la isla Chinería -distrito Santa Rosa de Loreto- constituye territorio soberano peruano", mostrando su preocupación por este hecho. En un distrito de Santa Rosa de Loreto, donde aproximadamente hay 2500 habitantes.

Quintero izó la bandera de Colombia en una isla peruana X Un nuevo capítulo de un antiguo conflicto Hace algunos días, durante el Día de la Independencia colombiana, el pasado 7 de agosto, el actual presidente Gustavo Petro había dado un discurso en el que desconoció la soberanía de Perú sobre este distrito.