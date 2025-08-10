El presidente Gustavo Petro considera que Álvaro Uribe es responsable de su propia condena.

El presidente colombiano, Gustavo Petro , aseguró este viernes que el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) es el principal responsable del proceso penal que derivó en su condena de 12 años de prisión en régimen domiciliario al señalar que fue él mismo quien "construyó la estrategia" que hoy lo tiene en esa situación judicial.

"Quien construyó la estrategia para la condena del expresidente Álvaro Uribe, fue el mismo expresidente que inició el proceso denunciando a Iván Cepeda, y luego, se puso en manos de la juez, al renunciar al Senado", escribió el mandatario en X.

Con ese mensaje, el jefe de Estado se desmarcó de cualquier vínculo con la sentencia dictada hoy por la jueza Sandra Heredia, que condenó a Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en un caso que él mismo inició en 2012 cuando denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos.

Esa afirmación de Petro fue en respuesta a Jerónimo Uribe, hijo del exmandatario, quien sugirió que la sentencia tenía motivaciones políticas y era parte de una estrategia del Gobierno: "Esto, con el debido respeto al señor Jerónimo, es una calumnia", le respondió el presidente.

Sandra Heredia, titular del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, dictó contra Uribe la pena de 12 años de prisión, una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares) y además lo inhabilitó por más de ocho años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

En la sentencia, Heredia ordenó la detención inmediata de Uribe, de 73 años, para que cumpla la pena en su domicilio, en Rionegro, pueblo del departamento de Antioquia (noroeste), aunque aún queda pendiente una apelación que su defensa interpondrá el próximo 13 de agosto.

La sentencia no estuvo exenta de críticas de otros expresidentes como Andrés Pastrana (1998-2002), predecesor directo de Uribe en el gobierno, quien expresó su disconformidad con la pena.

"A la señora jueza, en la condena al señor presidente Álvaro Uribe, cuya presunción de inocencia sigue intacta, se le fue la mano", dijo Pastrana en X.

FUENTE: EFE