¿Realmente rompió México la "maldición del quinto partido" en el Mundial 2026?

Con su victoria 2 a 0 sobre Ecuador, la selección mexicana de fútbol masculino logró un hito que no alcanzaba desde el campeonato del mundo de 1986: poder jugar el quinto partido de un Mundial.

Desde 1994, el Tri, como se le conoce al equipo mexicano, se clasificó siempre a los octavos de final con una sola excepción: Qatar 2022, donde ni siquiera superó la fase de grupos.

Pero las sucesivas derrotas en los octavos de los Mundiales de EE.UU. 1994, Francia 1998, Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 crearon esta idea de una suerte de condena o hechizo que evitaba el acceso a cuartos de final (el quinto partido).

El portal de noticias mexicano Debate indica que "la expresión 'quinto partido' se convirtió en parte del vocabulario futbolístico mexicano porque representa el encuentro que acerca a las semifinales de una Copa del Mundo. Sin embargo, la historia ha sido particularmente cruel con el conjunto nacional"

Entrevistado por BBC News Mundo antes del último Mundial en Qatar, el periodista mexicano Ciro Procuna confesaba que esto se había convertido "en una especie de obsesión" para todos los que seguían a la selección.

Qatar fue un paso atrás porque el equipo ni siquiera llegó a octavos, pero quizás fue el paso atrás que se necesitaba para tomar un envión...

Pero el portal Debate -y muchos aficionados en México- se pregunta este miércoles si ha caído realmente "la maldición", porque México jugará en este Mundial un quinto partido pero, en realidad, no ha superado aún los octavos de final.

Para llegar a la etapa de cuartos aún le queda un obstáculo... otro partido más.

Otra vez el Azteca

Este martes, en el estadio Azteca, donde se produjo la victoria sobre Ecuador con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, la hinchada de el Tri volvió a cantar "¿Y si sí?, ¿Y si sí?, ¿Y si sí?".

Esta frase -informa el corresponsal de BBC Mundo en México, Daniel Pardo- se ha hecho famosa estos días como respuesta a la creencia de que México no tiene posibilidades de ganar la Copa del Mundo.

Mucho de esa esperanza está basada en la condición de local de México en este Mundial, compartida con EE.UU. y Canadá.

Getty Images El estadio Azteca ha sido el escenario donde México ha logrado ganar su cuarto partido en los últimos dos mundiales.

La última vez que la selección mexicana rompió la "maldición del quinto partido" y llegó a los cuartos de final fue en el torneo de 1986, donde fue también anfitrión, aunque en exclusividad.

En esa ocasión, derrotó en octavos a Bulgaria -también en el estadio Azteca, también por dos goles- pero en cuartos de final lo esperaba la poderosa Alemania Occidental liderada por Karl Heinz Rummenigge y Harald Schumacher, que tras vencer al local continuaría su viaje hasta llegar a la final de ese torneo.

En este campeonato, México aún no ha repetido la gesta de hace 40 años porque, si bien ganó cuatro partidos, no esta todavía en cuartos, ya que el incremento de equipos en este Mundial -de 32 a 48- añadió una fase más de eliminación directa.

La victoria sobre Ecuador, tras haber pasado la fase de grupos con puntaje perfecto (tres partidos jugados, tres partidos ganados), se produjo en la instancia de dieciseisavos de final del Mundial.

Por lo tanto, la temida frontera de los octavos se pondrá efectivamente en juego para el Tri el 6 de julio próximo cuando enfrente al ganador del partido que juegan este miércoles Inglaterra y la República Democrática del Congo.

Si gana habrá llegado nuevamente a cuartos de final como hace cuatro décadas.

¿Y si sí?

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC