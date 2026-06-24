Ranking BBC: los mejores partidos, momentos, goles y jugadores del Mundial 2026 hasta ahora

Tras dos semanas de competición, la Copa del Mundo en norteamérica está cobrando fuerza.

Hemos visto jugar a cada equipo en dos ocasiones, presenciando goles espectaculares, sorpresas y un sinfín de momentos memorables.

Por ello, antes de que den comienzo los decisivos terceros partidos de la fase de grupos, BBC Sport hace un repaso de los mejores encuentros, momentos, jugadores y goles del torneo hasta la fecha.

Echa un vistazo y cuéntanos qué te parece en la sección de comentarios.

Un partido que lo tuvo todo. Un desvalido que toma la delantera, una remontada, otro giro y muchas oportunidades para ambos lados. Qué juego.

2) Noruega 3-2 Senegal

Erling Haaland continuó su buen comienzo en su primer Mundial con un segundo doblete del torneo, pero Senegal luchó hasta el final.

3) Inglaterra 4-2 Croacia

Aquí no hay favoritismos. Simplemente un buen partido de fútbol. Cuatro goles en una entretenida primera parte antes de que Inglaterra realizara una magnífica actuación tras el descanso. Podrían haber habido más goles para ambos.

4) Holanda 2-2 Japón

Ambos equipos demostraron lo peligrosos que son en ataque en un partido que nos dejó adivinando hasta el final cuál iba a ser el resultado.

5) Holanda 5-1 Suecia

Holanda estuvo brillante en una primera mitad devastadora, pero Suecia también creó una buena cantidad de oportunidades.

Getty Images Messi se convirtió en el máximo goleador de la Copa del Mundo mientras Argentina avanza a la ronda de 32.

Los mejores momentos del torneo

1) El *hat-trick* de Lionel Messi con Argentina

Qué momento. El triplete del genial argentino contra Argelia no solo igualó el récord histórico de goles en la Copa del Mundo, sino que demostró que sigue siendo un jugador de talla mundial a sus 38 años (este miércoles cumplió 39).

2) Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador en marcar en seis Mundiales

No debería habernos sorprendido. Tras una semana de críticas, Cristiano Ronaldo apareció en el momento clave y marcó dos goles para Portugal contra Uzbekistán, haciendo historia.

3) Cabo Verde se adelanta en el marcador ante Uruguay

Muchos pensaban que nada superaría el empate 0-0 de Cabo Verde contra España. Pero entonces, Kevin Pina puso a su selección por delante en el partido frente a Uruguay. Fue un momento increíble en un partido que terminó empatado 2-2.

4) Kylian Mbappé bate el récord goleador de Francia

Qué manera de lograrlo. El delantero francés anotó un doblete espectacular para ayudar a su país a vencer a Senegal, superando así el récord de goles de Olivier Giroud.

5) El heroico debut mundialista de Vozinha

El portero de Cabo Verde, de 40 años, no era muy conocido antes del debut de su país en el Mundial contra España. Tras una serie de paradas, un empate 0-0 y sumar 15 millones de seguidores en Instagram, ahora todo el mundo sabe quién es.

Getty Images Mbappé llegó a los 16 goles mundialistas

Los mejores jugadores hasta el momento

1) Lionel Messi

Dos partidos, cinco goles. Hasta ahora, nadie ha podido frenar al pequeño mago argentino. Ya ostenta el récord de goles en la Copa del Mundo y, al celebrar su 39 cumpleaños, parece seguir siendo imparable.

2) Kylian Mbappé

El francés ganó la Bota de Oro en Qatar hace cuatro años y va en busca de otra. Con dos goles en cada uno de sus dos primeros partidos y con Francia perfilada para llegar lejos en el torneo, tiene todas las posibilidades; además, ha mostrado un nivel eléctrico hasta el momento.

3) Erling Haaland

Otro de los grandes nombres que luchan por ser el máximo goleador. Haaland ha exhibido una eficacia letal para llevar a Noruega a la ronda de dieciseisavos de final en su primera Copa del Mundo.

4) Denis Undav

El súper suplente de Alemania. El exdelantero del Brighton apenas ha jugado 56 minutos hasta ahora, pero ya suma tres goles —incluido el tanto de la victoria en el último suspiro contra Costa de Marfil— y dos asistencias.

5) Vinicius Jr

Un espectacular gol del empate contra Marruecos demostró que Vinicius Jr podría estar listo para trasladar su nivel del Real Madrid a la selección brasileña. Otro gol y una asistencia contra Haití consolidaron su gran comienzo en el torneo.

Getty Images Portugal, con Cristiano Ronaldo como capitán, empató con la selección de la República Democrática de Congo.

Los mejores goles del campeonato

1) Gol inicial de Messi contra Argelia

Otra lista encabezada por el maestro argentino. Tras recibir el balón a unos 27 metros de la portería, Messi avanzó hasta el borde del área antes de conectar un magnífico zurdazo que se coló por la escuadra.

2) Segundo gol de Mbappé contra Senegal

Un toque para acomodarse el balón, un rápido vistazo y un potente disparo desde unos 27 metros que superó a Edouard Mendy: ¡vaya golazo!

3) Segundo gol de Balogun contra Paraguay

Folarin Balogun hizo gala de velocidad, potencia y serenidad al recortar hacia adentro ante el defensa que lo cubría, para luego enviar el balón con efecto a la escuadra mediante un zurdazo.

4) Cuarto gol de Reyna contra Paraguay

En los minutos finales, la defensa de Paraguay retrocedió y el centrocampista estadounidense Gio Reyna lo aprovechó al máximo: penetró en el área y, con total naturalidad, colocó el balón con efecto en el palo largo usando el exterior de su bota derecha.

5) Gol inicial de Ayari contra Túnez

Yasin Ayari encaminó a Suecia hacia una victoria contundente con un potente disparo desde unos 23 metros que se alojó con precisión en la esquina de la portería.

BBC

FUENTE: BBC