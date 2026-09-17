Quién es Robert Kraft, el multimillonario en el centro de la polémica por la gira de Ed Sheeran

El artista británico Ed Sheeran enfrenta la mayor controversia de su carrera y hay un empresario multimillonario en el centro del dilema: Robert Kraft.

Kraft es, entre otras cosas, propietario de los New England Patriots, el equipo de fútbol americano en el que brilló Tom Brady, considerado el mariscal de campo más exitoso en la historia de la NFL, y es también dueño del Gillette Stadium, en las afueras de Boston.

Precisamente en ese recinto está previsto que Ed Sheeran se presente como parte de su exitosa gira estadounidense, el Loop Tour.

Y ahí es donde nace la controversia.

Todos los artistas invitados que acompañaban al cantautor británico, uno de los músicos más vendidos del mundo, abandonaron el proyecto después de que el rapero Macklemore fuera excluido del cartel por realizar comentarios a favor de una "Palestina libre" durante una actuación anterior.

El ganador del Grammy, conocido por defender abiertamente los derechos de los palestinos y criticar la campaña militar de Israel en Gaza y la ocupación de Cisjordania, enfadó a Kraft, quien, según el propio Macklemore, presionó a los propietarios de otros recintos de la gira para que lo vetaran.

El empresario judío sostuvo que sus acciones respondían a una "trayectoria más amplia de retórica e imaginería antisemitas" por parte del rapero, elementos que consideró "profundamente ofensivos y dolorosos para la comunidad judía".

Getty Images Uno de los recintos que también prohibió la participación de Macklemore en la gira fue el Raymond James Stadium en Florida.

Sheeran ha insistido en que la decisión de excluir a Macklemore no fue tomada por él, sino por los promotores de la gira, Messina Touring Group.

La empresa aseguró que el rapero fue retirado porque algunos recintos, entre ellos el Gillette Stadium de Kraft, se negaban a albergar los conciertos si él participaba.

De haberse mantenido en el programa, argumentó la promotora, la gira habría tenido que cancelarse.

La situación ha generado críticas contra Sheeran por su aparente aceptación de la medida.

¿Pero quién es, en realidad, Robert Kraft y por qué tiene tanta influencia?

Un influyente empresario

Más allá de este episodio, Robert Kraft es una de las figuras empresariales más influyentes de Estados Unidos.

Como presidente y director ejecutivo del Grupo Kraft, un conglomerado con inversiones en papel, empaquetado, bienes raíces, capital privado y entretenimiento, el empresario de 85 años posee una fortuna estimada en US$15.000 millones.

Preocupado por el auge del antisemitismo a nivel mundial, impulsó la fundación Together Beat Hate, dedicada a combatir esta problemática, con una contribución personal de US$20 millones y aportes adicionales de otros donantes.

Nacido en Brookline, Massachusetts, cursó sus primeros estudios en escuelas públicas antes de ingresar a la Universidad de Columbia gracias a una beca académica, pese a que su padre, judío ortodoxo, esperaba que siguiera el camino religioso y se convirtiera en rabino.

Tras graduarse en 1963, recibió una beca para estudiar en la Escuela de Negocios de Harvard, donde obtuvo una maestría en administración de empresas.

Cinco años más tarde fundó su primera compañía de envases, convirtiéndose en un pionero dentro de la industria alimentaria.

Getty Images El dueño de los New England Patriots ha construido una red que abarca el deporte, los negocios, la filantropía y la política estadounidense.

El 9 de enero de 2019 recibió el Premio Génesis, conocido popularmente como el "Premio Nobel Judío".

Al aceptar el reconocimiento, solicitó que el millón de dólares asociado al galardón fuera destinado a iniciativas orientadas a combatir el antisemitismo y la deslegitimación de Israel.

Amigo de Trump

Los medios estadounidenses sostienen que mantiene una amistad con Donald Trump desde hace aproximadamente 25 años, una relación que ha atravesado periodos de cercanía y de distanciamiento.

Aunque Kraft aseguró en 2024 que no había hablado con Trump durante varios años, ambos mantuvieron una relación cordial antes y después de las elecciones de 2016, y se los ha visto juntos durante el segundo mandato del mandatario republicano.

Kraft asistió a la boda de Trump y también fue visto en su palco durante el estreno de "Melania", el documental sobre la vida de la primera dama de EE.UU.

Getty Images En los últimos años, Kraft ha dirigido cada vez más su influencia hacia la lucha contra el antisemitismo y en apoyo a Israel.

El episodio que involucra a Macklemore pone de relieve la influencia que el multimillonario ejerce no solo en la industria del entretenimiento, sino también en la esfera política estadounidense.

La familia Kraft figura entre las más destacadas en materia de filantropía.

Sus cuatro hijos con su fallecida esposa Myra, Jonathan, Daniel, Josh y David, participan activamente en la gestión de los negocios y franquicias del conglomerado familiar.

Al igual que su padre, respaldan diversas organizaciones benéficas e iniciativas relacionadas con la infancia, la salud, el deporte juvenil, los derechos de las mujeres y programas tanto estadounidenses como israelíes.

Kraft también es fideicomisario emérito de la Universidad de Columbia y del Instituto Oncológico Dana-Farber, y ha formado parte de los órganos directivos de instituciones como Boston College, Carnegie Hall y el Teatro Apollo.

Además, fue miembro del Banco de la Reserva Federal de Boston.

En 1994 compró los New England Patriots por US$172 millones. Actualmente, la franquicia está valorada en US$10.600 millones, lo que la convierte en una de las más valiosas del deporte estadounidense.

La peor controversia de la carrera de Ed Sheeran

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Para muchos, esta es sin duda, la peor crisis de la carrera de Ed Sheeran.

Parte de su atractivo ―‍además de sus canciones pegadizas―‍ es su imagen de chico bueno de la música e incluso, de persona común.

Durante años ha cultivado cuidadosamente una imagen pública amable y accesible, en la que todo el mundo es bienvenido.

Pero es eso, precisamente, lo que podría pasarle factura ahora, considera Mark Savage, periodista de la BBC especializado en música.

Él afirma que no quiere usar su plataforma profesional para temas políticos. Sus críticos recuerdan que Macklemore es un viejo amigo suyo y que Sheeran se ha lavado las manos en todo el tema.

El periodista musical Jeffrey Ingold afirmó que la aparente aceptación por parte de Sheeran de la decisión de apartar a Macklemore parecía un acto de cobardía.

"Es uno de los músicos más importantes del mundo. Tiene poder y capacidad de influencia. Y, esencialmente, se ha lavado las manos diciendo: 'Esto no es mi responsabilidad'", le dijo Ingold a la BBC.

Y el periodista musical John Earls opina que la polémica ha sido perjudicial para Ed Sheeran. ¿Le perdonarán sus fans?

FUENTE: BBC