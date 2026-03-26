Quién es Matt Brittin, el exjefe de Google al que nombraron director general de la BBC

Matt Brittin , quien fuera ejecutivo de Google, ha sido confirmado como el nuevo director general de la BBC .

El expresidente de las operaciones de Google en Europa, Medio Oriente y África sustituirá a Tim Davie, quien anunció su dimisión en noviembre tras la polémica por la forma en que el programa Panorama de la BBC editó un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente del Consejo de la BBC, Samir Shah, dijo que Brittin, quien dejó Google en 2025 después de 18 años, "aporta a la BBC una profunda experiencia de liderazgo de una organización de alto perfil y muy compleja a través de un proceso de transformación".

"No puedo esperar empezar este trabajo", manifestó por su parte Brittin, de 57 años, describiendo el nombramiento como "un momento de verdadero riesgo, pero también de gran oportunidad".

También afirmó que Reino Unido necesita "una BBC próspera que funcione para todos en un mundo complejo, incierto y en constante cambio".

Al plantear la que será su agenda, añadió: "La BBC necesita el ritmo y la energía necesarios para estar donde están las historias y donde está la audiencia, para consolidar su alcance, la confianza que genera y su capacidad creativa actual, afrontar los retos con valentía y prosperar como un servicio público apto para el futuro".

"Reforma radical"

Shah calificó a Brittin como "un líder excepcional" con "las habilidades necesarias para guiar a la organización a través de los múltiples cambios que se están produciendo en el mercado de los medios de comunicación y en el comportamiento de la audiencia".

El presidente del Consejo también elogió la "pasión de Brittin por la BBC, su comprensión de los desafíos que enfrenta la organización, su compromiso con la independencia y su determinación de mantener la posición de la BBC como uno de los mayores activos nacionales del país".

El nuevo director general se incorpora en un "momento crítico", cuando el gobierno está revisando el estatuto real de la BBC bajo el cual opera y recibe financiación, continuó Shah.

"Está claro que se necesita una reforma radical de la BBC, de su modelo de financiación y del marco en el que opera. Lo que está en juego para la BBC y el futuro de la difusión pública nunca ha sido tan importante como ahora".

PA Media Brittin remplazará al director general saliente de la BBC, Tim Davie.

El cargo más alto de la BBC es considerado como uno de los más exigentes de los medios de comunicación británicos.

Durante su mandato como decimoséptimo director general de la BBC, Davie fue responsable de lidiar con una serie de escándalos y crisis en la corporación.

Entre las prioridades de Brittin estará el manejo de una demanda por difamación multimillonaria presentada por el presidente de EE.UU. contra la BBC.

Trump se queja por la forma en que el programa Panorama editó dos secciones de un discurso que pronunció el 6 de enero de 2021, por lo cual la BBC se ha disculpado.

La semana pasada, la corporación instó a un tribunal a desestimar la demanda, alegando que el episodio de Panorama nunca se transmitió en Estados Unidos.

La BBC en una encrucijada

El nuevo director general también llega en un momento crucial para la BBC en otros aspectos.

Continuarán las negociaciones con el gobierno sobre el estatuto de la corporación y el futuro de la licencia que se cobra a los usuarios en Reino Unido y la financiación de la BBC.

El estatuto actual, que establece los términos y propósitos de la existencia de la BBC, se vence en 2027.

El nombramiento de Brittin se produce además en un momento en que la BBC compite con gigantes tecnológicos en el mercado de los medios digitales.

La empresa matriz de Google es propietaria de YouTube, con la que la BBC anunció recientemente un acuerdo histórico para crear contenido a la medida.

Antecedentes tecnológicos: ¿una ventaja?

La editora de medios de la BBC, Katie Razzall, escribió recientemente que la gente dentro de Google "solo tiene cosas buenas que decir sobre Brittin, como un líder inspirador y un gran compañero de equipo".

Algunos han cuestionado el nombramiento por parte de la BBC de alguien con antecedentes en tecnología en lugar de en el servicio público o en asuntos editoriales tradicionales.

No obstante, Razzall escribió: "Ha sido elegido por la junta directiva de la BBC por su conocimiento íntimo del sector tecnológico. Se espera que impulse la transición digital, por ejemplo, en las noticias. Probablemente también se centrará en transformar e innovar (la herramienta de reproducción audiovisual) BBC iPlayer".

Peter Barron, exeditor de BBC Newsnight -programa de análisis insigne de la BBC- que trabajó con Brittin en Google, dijo que está "muy motivado por un sentido de servicio público".

"Le encanta la BBC por la fiabilidad de sus noticias y su creatividad, pero también es muy consciente de su historia como pionera tecnológica".

"Él quiere que la BBC prospere en un mundo donde muchos de sus principales desafíos están vinculados a la tecnología, ya sea el poder de las plataformas de streaming, la desinformación digital o simplemente la forma en que la gente quiere consumir contenido".

"Dada su experiencia y sus contactos en el sector tecnológico, así como las relaciones que ha forjado con emisores, la industria periodística, los organismos reguladores y los gobiernos, creo que está muy bien posicionado para afrontar los retos".

¿Quién es Matt Brittin?

Peter Spurrier/Intersport Images Brittin (segundo a la izq.) formó parte del equipo que ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Remo de 1989.

Nacido en Walton-on-Thames, Surrey, Brittin se graduó de la Universidad de Cambridge, donde también compitió como remero en la tradicional regata entre rivales universitarios de Oxford y Cambridge en tres ocasiones.

También remó en representación de Gran Bretaña y ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Remo de 1989.

Tras abandonar Cambridge, Brittin hizo una maestría en la London Business School y posteriormente se convirtió en director comercial y director de estrategia y digital del diario Trinity Mirror.

Se incorporó a Google en 2007, convirtiéndose en director de operaciones en Reino Unido dos años después, y luego ascendiendo a vicepresidente para el norte y centro de Europa en 2011.

En 2014, se convirtió en presidente de Google en Europa, Medio Oriente y África.

Getty Images Brittin se reunió con el príncipe William en 2017, cuando el heredero al trono birtánico lanzó un plan de acción para combatir el acoso cibernético.

Tras dejar Google el año pasado, se tomó lo que él mismo describió como "un breve año sabático".

Hablando sobre cómo ha estado pasando su tiempo libre, escribió en LinkedIn: "Ya me he dejado crecer la barba, me he comprado una barca de remo individual y planeo aprender a bucear de mi hijo cuando se certifique como instructor".

El año pasado también se convirtió en director no ejecutivo de Guardian Media Group, aunque ahora renunció al cargo.

En enero de 2026 recibió el título honorífico Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE) que otorgó el rey Carlos en el Año Nuevo por sus servicios a la tecnología y las habilidades digitales.

Sobre su relación con la televisión, declaró a la Real Sociedad de Televisión el año pasado: "Mi experiencia viendo la televisión y aprendiendo de ella y de sus valores me ha moldeado más que muchas otras cosas en mi vida".

"Morecambe y Wise (un veterano dúo cómico) para mí, y en particular (el noticiero) Nine O'Clock News, (el programa satírico) Not The Nine O'Clock News, Thunderbirds, Captain Scarlet y Doctor Who".

"Muchas personas que trabajan en el sector tecnológico fueron influenciadas por la representación de la ciencia y la tecnología en ese tipo de programas", agregó.

Interrogado sobre los impuestos de Google

Como parte de su trabajo anterior, Brittin tuvo que comparecer ante comités parlamentarios, tuvo que responder a un duro interrogatorio sobre el pago de impuestos de Google en el Reino Unido.

En 2012 y 2013, defendió a la empresa en acalorados debates con los parlamentarios sobre si pagaba suficientes impuestos.

La disputa dio lugar a la introducción del llamado Impuesto Google, y en 2016 la empresa acordó pagar el equivalente a unos US$174 millones en impuestos atrasados en un acuerdo que fue aclamado como una "victoria" por el gobierno, pero que fue ridiculizado por los críticos.

En otra comparecencia ante los parlamentarios ese mismo año, Brittin fue recibido con incredulidad cuando les dijo que no sabía cuánto le pagaban.

En su nuevo cargo en la BBC, tendrá que someterse a más interrogatorios por parte de las comisiones parlamentarias, algo que Davie ya ha hecho en numerosas ocasiones durante su mandato.

Ahora le quedan dos meses de su año sabático y comenzará su nuevo trabajo el 18 de mayo.

Su salario será de US$755.000 anuales, lo mismo que se le pagaba a su predecesor, y una de sus primeras tareas consistirá en nombrar a un subdirector.

BBC

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FUENTE: BBC