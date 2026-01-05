Quién es Jorge Rodríguez Gómez, el hermano de Delcy Rodríguez que fue reelecto en la Asamblea Nacional de Venezuela

Mientras en Estados Unidos, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York con sede en Manhattan, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecieron ante un juez federal, Venezuela atraviesa un escenario de incertidumbre política ante la transición en el poder. En Caracas se había anunciado a Delcy Rodríguez como la sucesora, pero ahora su hermano, Jorge Rodríguez, aparece como otra de las figuras apuntadas.

Delcy Rodríguez se desempeñaba como vicepresidenta de Venezuela tras la autoproclamación de Maduro como presidente, mientras que Jorge Rodríguez es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela , el órgano legislativo unicameral del país, encargado de elaborar y sancionar leyes, controlar la gestión del Poder Ejecutivo y representar a la ciudadanía.

Jorge Rodríguez, de profesión psiquiatra, fue elegido presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero, apenas cinco días antes de que Maduro se autoproclamara presidente tras perder las elecciones frente a Edmundo González Urrutia.

Fue el propio Jorge Rodríguez quien tomó juramento a Nicolás Maduro, en una ceremonia en la que el mandatario afirmó que “este nuevo período presidencial será el período de la paz”.

Además de presidir la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez es una de las figuras más influyentes del chavismo en los últimos años. Antes de ocupar el cargo legislativo, fue ministro de Comunicación e Información, alcalde del municipio Libertador de Caracas y jefe de la delegación del Gobierno en distintos procesos de diálogo con la oposición.

Durante su paso por el Ejecutivo, Rodríguez se consolidó como uno de los principales operadores políticos y voceros del oficialismo, con un rol central en la estrategia discursiva del Gobierno y en la defensa pública de Nicolás Maduro frente a denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos y falta de garantías democráticas.