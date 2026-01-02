Victoria Jones fue encontrada muerta en la habitación de un hotel en California en un aparente estado de sobredosis.

Victoria Kafka Jones, nacida el 21 de abril de 1987 en Carolina del Norte, tenía 34 años. Era hija del actor Tommy Lee Jones, de 79 años, y su exesposa, Kimberlea Cloughley. La pareja también tiene un hijo, Austin Jones, de 43 años.

La joven fallecida creció rodeada de un ambiente relacionado con el cine y la actuación, teniendo como padre a un actor consagrado y multifacético, reconocido por su impacto en clásicos como Hombres de negro, El fugitivo, JFK y Lincoln.

Quién era Victoria Jones, la hija del actor Tommy Lee Jones En su juventud, Victoria tuvo algunas apariciones como actriz, aunque sin lograr gran reconocimiento. Su primera aparición fue en la película Men in Black II de 2002, en la que trabaja su padre.

Un año después, hizo una breve participación en la popular serie juvenil One Tree Hill. Su actuación más recordada fue en 2005, cuando participó en The Three Burials of Melquiades Estrada, un western dirigido y protagonizado por su padre, en el que interpretó a una joven inmigrante.

A pesar de sus primeros pasos en Hollywood, Victoria no continuó con una carrera actoral estable en la adultez. Lejos de los reflectores, adoptó un perfil discreto, aunque de vez en cuando acompañaba a su padre en eventos públicos y estrenos de cine, como el Festival Internacional de Cine de Tokio en 2017 o el estreno de Just Getting Started en Hollywood.