Encontraron muerta a Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones, en un hotel de San Francisco

Hollywood comenzó el 2026 con una tragedia que tuvo como escenario la ciudad de San Francisco. Victoria Jones (34), hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones (79), fue hallada muerta en la habitación de un hotel de lujo durante la madrugada del 1 de enero.

El caso es investigado por la policía local y, hasta el momento, no se informó oficialmente la causa del fallecimiento ni se descarta la posibilidad de un crimen.

El Departamento de Policía de San Francisco detalló a la revista People que los agentes acudieron de urgencia al hotel Fairmont , ubicado en San Francisco, tras un llamado del personal del establecimiento. Al llegar, encontraron a una mujer adulta sin vida dentro de una de las habitaciones. Los paramédicos presentes constataron el fallecimiento en el lugar. Horas más tarde, se confirmó que se trataba de Victoria Jones.

De acuerdo con el sitio TMZ, el cuerpo fue encontrado cerca de las tres de la madrugada del jueves 1 de enero. El hotel Fairmont , uno de los alojamientos históricos de la ciudad, no realizó declaraciones públicas sobre el hecho y colaboró con el trabajo policial desde el primer momento.

Por otro lado, según fuentes policiales citadas por NBC Bay Area, los investigadores no descartan ninguna línea investigativa, incluida la posibilidad de un crimen.

victoria jones tommy lee jones ( Victoria Jones junto a su padre, Tommy Lee Jones. Foto: X.

Quién era la actriz Victoria Jones

Victoria Kafka Jones nació el 21 de abril de 1987 en Carolina del Norte. Era hija de Tommy Lee Jones, de 79 años, y de Kimberlea Cloughley, con quien el actor estuvo casado entre 1981 y 1996. La pareja también tuvo a Austin Jones, de 43 años.

Durante su juventud, Victoria Jones tuvo algunas apariciones como actriz. Participó en Men in Black II, estrenada en 2002 y protagonizada por su padre. En 2005 formó parte del elenco de The Three Burials of Melquiades Estrada, filme dirigido por Tommy Lee Jones, que contó con la participación de su actual esposa, Dawn Laurel-Jones, en el área de fotografía.

Además, tuvo una aparición en la serie de televisión One Tree Hill, en un episodio emitido en 2003. Con el paso de los años, su presencia en producciones audiovisuales disminuyó y mantuvo una vida alejada de la exposición pública, con escasas apariciones en eventos junto a su padre.

Por su parte, Tommy Lee Jones obtuvo el premio Oscar en 1993 como actor de reparto por su trabajo en El fugitivo, protagonizada por Harrison Ford. A lo largo de su carrera encabezó la saga Men in Black y participó en películas como No Country for Old Men, El cliente y Lincoln. Mientras continúa la investigación, la familia no emitió declaraciones públicas sobre el fallecimiento.