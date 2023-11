El insólito motivo por el que Tommy Lee Jones y Jim Carrey se odian

Tommy Lee Jones y Jim Carrey compartieron un proyecto muy importante, la película Batman Forever, la cual se estrenó en junio de 1995. Sin embargo, más allá de trabajar juntos en esa oportunidad, la rivalidad y el odio que ambos actores se tenían (y tienen) es uno de los datos que más sorprendió a todos.

¿Cómo surgió todo? Tommy Lee Jones venía de ganar un Oscar por El fugitivo (1993), y de la misma forma que lo hicieron antes Jack Nicholson y Danny De Vito, se adentró en el universo Batman para ser la gran estrella de la función.

Tommy Lee Jones y Jim Carrey, un pelea insólita.

Sin embargo el actor no se esperaba que la mayor figura del momento, Jim Carrey, le robase todo el protagonismo de Batman Forever -su papel como Edward Nygma, también conocido como El Acertijo, se llevó todos los aplausos-. Así que reaccionó no dirigiéndole la palabra en todo el rodaje, una actitud tan infantil pero cierta.

A Jim Carrey no le parecía suficiente motivo para que su colega se enfade y una noche se acercó a saludarlo cuando coincidieron en un restaurante. El protagonista de Hombres de negro le dio un abrazo y le susurró: "Te odio. De verdad que no me gustas".

Pero cuando el intérprete de La Máscara le preguntó cuál era su problema, cometió el error de hacer el amago de agarrar una silla para sentarse junto a él. Entonces Tommy Lee Jones expltó y le gritó: "¡No puedo tolerar tus bromas!".

Los dos actores no volvieron a dirigirse la palabra, pero Jim Carrey no le guarda rencor. Es más, él es quizá quien terminó siendo víctima de todo por justamente realizar un desempeño que al público le agradó mucho más. Y eso fue un duro golpe para el ego de Tommy Lee Jones.

Jim Carrey la rompió en Batman Forever, y a Tommy Lee Jones no le gustó nada eso.

"Yo era la estrella de la película y eso era un problema, pero es un actor fenomenal y lo quiero. Quizá se sentía incómodo haciendo ese tipo de película, no es su estilo", contó el actor de The Truman Show hace unos años sobre esta pelea.

Por otro lado, apoyando la teoría del protagonista de Ace Ventura, el director de Batman Forever, Joel Schumacher, coincide en que el motivo de la rivalidad era ser el centro de atención. "Tommy es, y digo esto con gran respeto, un robaescenas. Pues a Jim Carrey no se le puede robar la escena. Es imposible. Y eso irritaba a Tommy", dijo en Vulture.