Qué tan poderosa es la OPEP y por qué la salida de Emiratos Árabes Unidos es un duro golpe al cartel que influye en el precio global del petróleo

El anuncio repentino de la salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la OPEP es un hecho de gran relevancia. Los emiratíes eran miembros de esta organización incluso antes de convertirse en un Estado-nación en 1971.

Si bien la producción de la OPEP está dominada por Arabia Saudita, EAU contaba con la segunda mayor capacidad de producción excedentaria. En otras palabras, era el segundo miembro con mayor capacidad para aumentar la producción rápidamente y ayudar a moderar los precios.

De hecho, fue precisamente esto lo que llevó a reconsideraciones a largo plazo sobre la posición de los EAU. En pocas palabras, los Emiratos Árabes Unidos querían aprovechar la considerable capacidad en la que habían invertido.

Las cuotas de la OPEP limitaban su producción a entre 3 y 3,5 millones de barriles diarios. Los sacrificios de los países miembros, en términos de ingresos perdidos, recaían sobre los EUA de manera desproporcionada.

Sin embargo, el momento en que se produce esta medida apunta a consecuencias derivadas de la guerra con Irán. La tensa situación en el golfo Pérsico ha afectado la relación de EAU con dicho país y podría afectar su ya tenso vínculo con Arabia Saudita.

En cuanto a la OPEP, se trata de un duro golpe en un momento en que se plantean importantes interrogantes sobre su coherencia a largo plazo.

No se trata solo de que EAU, cuando pueda volver a introducir todo su petróleo en el mercado por mar o por oleoducto, probablemente apunte a una producción de 5 millones de barriles diarios. Arabia Saudita podría responder con una guerra de precios del petróleo que la economía más diversificada de EAU podría soportar, pero que otros miembros más pobres del grupo tal vez no.

Mucho depende de la respuesta saudí.

Nuevos oleoductos

Altos funcionarios emiratíes hablan de nuevos oleoductos desde los campos petrolíferos de Abu Dabi, que evitarían el Estrecho de Ormuz y se dirigirían hacia el puerto de Fujairah, actualmente infrautilizado.

Ya existe hoy en día un oleoducto en pleno uso, pero se necesitará mayor capacidad para hacer frente al aumento de la producción y a un cambio permanente en la fluidez y el coste del tráfico de petroleros en el Golfo.

Por ahora, por supuesto, durante un doble bloqueo del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, este no es el acontecimiento principal en los mercados petroleros, que afecta a los precios del petróleo, el gas, la gasolina, los plásticos y los alimentos.

Aunque es comprensible que el mundo esté pendiente del precio del petróleo a US$110 por barril, precisamente por eso no conviene descartar que pueda caer hasta cerca de los US$50 en algún momento del próximo año.

Esto podría ocurrir si el caos en el Estrecho de Ormuz se resuelve a tiempo, por ejemplo, antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para finales de este año.

¿Qué es la OPEP?

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La OPEP fue creada en 1960 en Bagdad, Irak, para defender los intereses de un grupo de países productores de petróleo del poder y la influencia de las petroleras estadounidenses y europeas.

La idea de crear el grupo fue de Venezuela, el único de los cinco miembros fundadores que no estaba localizado en el Golfo Pérsico.

En la actualidad, está conformada por 12 países: cinco de Medio Oriente, seis de África y uno de América del Sur (Venezuela).

Estos miembros controlan el 38% del suministro mundial de petróleo y cuentan con 79,5% de las reservas comprobadas, según datos oficiales del organismo de 2022.

Por décadas, la OPEP tuvo una enorme injerencia sobre el precio del crudo.

Funciona como un cartel: una alianza entre empresas o países productores de un mismo bien que acuerdan coordinar su producción y precios para beneficio propio, sin necesidad de competir entre sí.

Según la producción que acuerden, han logrado manipular el suministro y los precios del petróleo durante años.

No obstante, su influencia ha disminuido a lo largo de las décadas.

¿Qué tan importante es la OPEP?

La OPEP es menos importante para los mercados mundiales del petróleo de lo que lo era en la década de 1970, ya que la cuota del 85% del petróleo comercializado internacionalmente que tenía entonces se ha reducido a más bien un 50%.

El petróleo también es menos crítico para la economía mundial de lo que lo era en la década de 1970. La OPEP tiene influencia ahora, pero no un monopolio. No puede, por así decirlo, chantajear al mundo.

Recuerdo que el líder de la OPEP, el exministro de Petróleo de Arabia Saudita, el jeque Yamani, me dijo: "La Edad de Piedra no terminó porque el mundo se quedara sin piedras. La Era del Petróleo no terminará porque el mundo se quede sin petróleo".

Esto presagia un mundo en el que los hidrocarburos serán sustituidos por otras fuentes de energía.

Una forma de interpretar la acción de EAU es como una señal de este mundo de menor dependencia del petróleo, y ha habido otras pistas en la vorágine actual: las inversiones de China en electrificación han ayudado a amortiguar el golpe económico del aumento de los precios del petróleo y el gas.

Getty Images Poco a poco, el mundo está dependiendo cada vez menos de los hidrocarburos y esto hace a la OPEP menos poderosa.

Según algunos cálculos, la electrificación de los automóviles, camiones y trenes de China ha reducido la demanda de petróleo en la segunda economía más grande del mundo en un millón de barriles al día. La demanda mundial de petróleo podría estabilizarse a medida que esta tendencia se acelere en todo el mundo.

Desde este punto de vista, tiene sentido recaudar tanto dinero como sea posible de las reservas lo más rápido posible antes de que la demanda se desplome. EAU cuenta con poderío financiero y una economía parcialmente diversificada, gracias a los servicios financieros y al turismo.

Mucho dependerá de cuál sea la nueva normalidad si cesan las hostilidades en el golfo Pérsico, y también la fecha en que esto ocurra.

La salida de los EAU de la OPEP podría desencadenar un efecto dominó, y Arabia Saudita enfrentará ahora una presión considerable.

Cuando los petroleros vuelvan a circular por el Estrecho, o si los EAU redoblan sus esfuerzos por construir nuevos oleoductos, el petróleo emiratí fluirá como nunca antes, sin las restricciones impuestas por los compromisos con la OPEP.

Tendrá poco efecto sobre los bloqueos actuales. Pero podría cambiarlo todo después.

BBC

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FUENTE: BBC