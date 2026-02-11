Qué se sabe del tiroteo en una escuela y una casa en el oeste de Canadá que dejó al menos 9 muertos y 25 heridos

Canadá intenta recomponerse tras el tiroteo masivo que se produjo en la tarde del martes en una escuela en una remota localidad minera.

La policía del país norteamericano informó que nueve personas murieron en sendos tiroteos en una escuela y en una vivienda de la comunidad rural de Tumbler Ridge, en la provincia occidental de Columbia Británica.

Otras 25 personas resultaron heridas, y los agentes también encontraron el cuerpo del sospechoso en el lugar.

"La nación llora con ustedes. Canadá está a su lado", expresó con visible emoción el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Esto es lo que se conoce hasta ahora sobre uno de los ataques con armas de fuego más mortíferos en la historia de Canadá.

Cuándo comenzó el ataque

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) recibió un aviso sobre un atacante activo en la Escuela Secundaria de Tumbler Ridge el martes a las 13:20, hora local (21:20 GMT).

Los agentes respondieron desplegando personal en el lugar y emitieron una alerta por atacante activo para esta comunidad rural y las zonas cercanas.

Las autoridades enviaron un mensaje a los residentes: "Permanezcan donde estén, cierren sus puertas y eviten salir de sus hogares o negocios por ahora".

En la Escuela Secundaria de Tumbler Ridge y en la Escuela Primaria cercana se activó el protocolo de seguridad.

La ministra de Seguridad Pública y procuradora general de Columbia Británica, Nina Krieger, declaró que los agentes llegaron a la escuela "en menos de dos minutos" desde que se recibió la llamada que alertaba sobre un tiroteo activo.

Krieger dijo que la rapidez de la respuesta salvó vidas.

Tumbler Ridge tiene unos 2.400 vecinos, y su escuela secundaria tiene 160 estudiantes.

Getty Images La ministra de Seguridad Pública de la provincia de la Columbia dijo que fue un "día devastador" para la comunidad.

Qué se sabe de las víctimas

La policía informó después que "seis personas, sin contar al sospechoso, fueron encontradas sin vida dentro de la escuela".

La RCMP precisó en un comunicado: "Dos víctimas fueron trasladadas en helicóptero a un hospital con heridas graves o que ponen en riesgo su vida. Una tercera víctima murió mientras la llevaban al hospital".

"Unas 25 personas más están recibiendo evaluación y clasificación en el centro médico local por heridas que no ponen en riesgo su vida", añadió la RCMP.

El comunicado también indicó que los agentes encontraron otras dos víctimas en una vivienda cercana.

"Como parte de la investigación en curso, la policía ha identificado un segundo lugar que podría estar relacionado con el incidente, donde han localizado a otras dos víctimas sin vida dentro de una residencia".

La RCMP señaló que los agentes siguieron buscando posibles víctimas adicionales: ç

"Los agentes están realizando nuevas búsquedas en otras casas y propiedades para determinar si hay más personas heridas o vinculadas de algún modo con los hechos de este martes".

Los nombres y edades de las víctimas aún no se conocen.

Qué se sabe del sospechoso

Las autoridades canadienses han indicado que ya conocen la identidad de la persona que presuntamente perpetró el ataque, aunque aún no han difundido más detalles.

Se sabe que su cadáver se encontró dentro de la escuela con una herida aparentemente autoinfligida..

En una rueda de prensa, el comandante del Distrito Norte de la RCMP, el jefe superintendente Ken Floyd, confirmó que se trata de la misma persona descrita en una alerta previa enviada a los residentes de la zona.

En ella se hacía referencia a "una mujer con un vestido y cabello castaño", pero el nombre o el género de la persona todavía no se han hecho públicos.

La policía también ha señalado que investiga los posibles motivos del atacante y si tenía algún vínculo con la escuela.

Trent Ernst/Tumbler RidgeLines La escuela de Tumbler Ridge, aquí en una imagen de archivo, tiene 160 estudiantes.

Qué dijeron los testigos

Darian Quist, un alumno de 12º grado en la Escuela Secundaria de Tumbler Ridge, y su madre, Shelley Quist, hablaron con la presentadora de CBC Radio West Sarah Penton sobre lo ocurrido.

Darian contó que, poco después de llegar a clase pasado el mediodía, una alarma sonó en los pasillos y por megafonía comenzaron a dar instrucciones de cerrar las puertas por un confinamiento.

Las puertas permanecieron cerradas un tiempo, hasta que él y sus compañeros notaron que algo no iba bien.

Darian explicó que empezó a recibir fotos en su teléfono desde la zona del incidente.

"Pusimos mesas y bloqueamos la puerta durante más de dos horas", dijo Darian, que contó que estuvieron así hasta que llegó la policía y los escoltó fuera de la escuela.

Una vez fuera, se reencontró con su madre en un centro comunitario cercano.

Shelley Quist relató que, anteriormente, en su teléfono escuchó cómo la policía "derribaba" la puerta del aula de su hijo y cómo varios estudiantes eran escoltados fuera de la escuela.

"En ese momento salí de casa. Vivimos muy cerca, a una cuadra del centro comunitario. Salí literalmente corriendo hacia allí", le dijo a CBC Radio West.

Cómo ha reaccionado Canadá al ataque

El alcalde de Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, le dijo a CBC Radio West que la suya es una comunidad pequeña y muy unida.

"Conozco a cada víctima. Llevo 19 años aquí y somos una comunidad pequeña", afirmó al salir del ayuntamiento después de que se levantara la orden de permanecer en casa.

"No los llamo vecinos. Los llamo familia".

El concejal de Tumbler Ridge Chris Norbury declaró a la BBC que toda la comunidad está en estado de shock tras lo ocurrido.

"Aquí no cerramos nuestras puertas. Es una comunidad increíblemente segura… no tenemos que preocuparnos por el crimen", dijo en directo desde el lugar.

"Esto es una gran tragedia", añadió.

Reuters El primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó su solidaridad con las víctimas del ataque.

El concejal explicó que acudió a la escuela secundaria y encontró a los servicios de emergencia bloqueando la entrada.

"Tenemos tres vehículos policiales en el pueblo, somos muy pequeños. Somos una comunidad pequeña. Nos conocemos entre todos, conocemos a todas las víctimas. Son nuestros amigos, los hijos de nuestros amigos".

El primer ministro de la Columbia Británica, David Eby, calificó los tiroteos como "una tragedia devastadora e inimaginable".

"No podemos imaginar lo que está viviendo la comunidad. Pero sé que esto nos hace abrazar a nuestros hijos un poco más fuerte esta noche", ha dicho.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, suspendió un viaje previsto a Alemania y, en unas declaraciones cargadas de emoción, dijo que tras el ataque su país vive "un día difícil".

"La nación llora con ustedes. Canadá está a su lado", aseguró.

"Superaremos esto. Pero ahora es momento de unirnos, como hacen los canadienses en estas situaciones terribles. De apoyarnos, de llorar juntos y de seguir adelante juntos", dijo Carney.

Dónde está Tumbler Bridge

La localidad rural de Tumbler Ridge se encuentra unos 670 km al noreste de Vancúver.

Es conocida principalmente por sus minas de carbón y también por el hallazgo de fósiles de dinosaurios.

Tumbler Ridge se promociona como la tierra de los dinosaurios y las cascadas para atraer a los turistas.

