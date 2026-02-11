Conmoción en Canadá: tiroteo en escuela secundaria deja al menos diez muertos

Al menos diez personas murieron este martes tras un tiroteo en una escuela secundaria de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, según confirmó la Policía. Entre las víctimas fatales se encuentra el presunto autor del ataque, quien fue hallado sin vida dentro del establecimiento educativo.

De acuerdo con la información oficial, seis de los fallecidos fueron encontrados en el interior de la escuela, mientras que otros dos cuerpos aparecieron en una vivienda cercana. Otra persona murió durante el traslado a un hospital, elevaron las autoridades en su último parte.

Además, alrededor de 25 personas estaban siendo atendidas por lesiones en el centro médico local y otras dos fueron evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad, mientras continuaban las tareas de asistencia y contención a la comunidad afectada.

Investigación en curso y operativo de seguridad La Policía también informó que agentes están registrando viviendas y propiedades de la localidad, situada a unos 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver, para confirmar que no existan más víctimas, y descartaron la presencia de otros sospechosos.

El presunto autor del ataque fue localizado dentro de la escuela sin vida, aparentemente a causa de heridas autoinfligidas. Según detalló la Policía Montada de Canadá en un comunicado, el tiroteo fue reportado alrededor de las 13:20 hora local (20:20 GMT) en una escuela secundaria de esta comunidad del interior de la provincia de Columbia Británica, que cuenta con unos 2.400 habitantes.