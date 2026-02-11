Conmoción en Canadá: tiroteo en escuela secundaria deja al menos diez muertos
Entre los fallecidos se encuentra el presunto autor del ataque, mientras unas 25 personas recibían atención médica.
Al menos diez personas murieron este martes tras un tiroteo en una escuela secundaria de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, según confirmó la Policía. Entre las víctimas fatales se encuentra el presunto autor del ataque, quien fue hallado sin vida dentro del establecimiento educativo.
De acuerdo con la información oficial, seis de los fallecidos fueron encontrados en el interior de la escuela, mientras que otros dos cuerpos aparecieron en una vivienda cercana. Otra persona murió durante el traslado a un hospital, elevaron las autoridades en su último parte.
Te Podría Interesar
Además, alrededor de 25 personas estaban siendo atendidas por lesiones en el centro médico local y otras dos fueron evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad, mientras continuaban las tareas de asistencia y contención a la comunidad afectada.
Investigación en curso y operativo de seguridad
La Policía también informó que agentes están registrando viviendas y propiedades de la localidad, situada a unos 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver, para confirmar que no existan más víctimas, y descartaron la presencia de otros sospechosos.
El presunto autor del ataque fue localizado dentro de la escuela sin vida, aparentemente a causa de heridas autoinfligidas. Según detalló la Policía Montada de Canadá en un comunicado, el tiroteo fue reportado alrededor de las 13:20 hora local (20:20 GMT) en una escuela secundaria de esta comunidad del interior de la provincia de Columbia Británica, que cuenta con unos 2.400 habitantes.
“Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida”, señaló el comunicado oficial.
“Todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro fueron evacuados de forma segura”, añadieron las autoridades, mientras continúa la investigación para determinar las causas y circunstancias del ataque.