Qué es y cómo funciona la Junta de la Paz creada por Donald Trump

La Junta de la Paz es un organismo internacional alternativo promovido por la Casa Blanca con el objetivo declarado de resolver conflictos armados, supervisar transiciones políticas y acompañar procesos de reconstrucción posbélica. La iniciativa fue concebida inicialmente para la Franja de Gaza, pero su alcance se amplió rápidamente a crisis internacionales en distintas regiones.

El proyecto fue presentado como una estructura propia de coordinación política internacional, con liderazgo centralizado y una carta constitutiva que define su funcionamiento, membresía y los objetivos. Un anuncio, que desde un principio abrió un debate sobre su impacto en el sistema multilateral tradicional.

Trump presentó por primera vez la idea en septiembre del año pasado, en el marco de su plan para poner fin a la guerra en Gaza. En esa etapa inicial, la Junta de la Paz fue pensada como un mecanismo de supervisión del alto el fuego , coordinación de ayuda humanitaria y apoyo a la reconstrucción del enclave palestino.

Con el paso de las semanas, la Casa Blanca dejó en claro que el organismo no se limitaría a Medio Oriente. Según borradores de su carta fundacional, el objetivo se amplió a la prevención, gestión y resolución de conflictos internacionales , bajo la premisa de que el sistema actual resulta lento y condicionado por vetos políticos.

El presidente de la Junta de la Paz será Donald Trump , que será su primer titular y conservará el cargo sin un límite temporal definido, incluso, podría seguir siendo el presidente aún después de dejar la presidencia de Estados Unidos . El estatuto preliminar le otorga amplios poderes ejecutivos , entre ellos el veto de decisiones, la remoción de miembros y la definición de prioridades operativas.

Esta Junta de la Paz, estará conformada por una Junta Ejecutiva fundacional. Entre los integrantes confirmados se encuentran:

Marco Rubio , secretario de Estado de Estados Unidos.

, secretario de Estado de Estados Unidos. Steve Witkoff , enviado especial para Medio Oriente.

, enviado especial para Medio Oriente. Jared Kushner , asesor presidencial.

, asesor presidencial. Tony Blair , ex primer ministro del Reino Unido.

, ex primer ministro del Reino Unido. Marc Rowan , director de Apollo Global Management.

, director de Apollo Global Management. Ajay Banga , presidente del Banco Mundial.

, presidente del Banco Mundial. Robert Gabriel, asesor cercano al mandatario.

Qué poderes tendrá la Junta

Por el momento, la carta fundacional señala que la Junta actuará en tareas de construcción de paz conforme al derecho internacional, pero no establece sanciones, despliegues militares ni obligaciones vinculantes para los Estados miembros.

Qué países conforman la Junta de la Paz

Según declaró, Steve Witkoff, uno de los miembros fundacionales de la junta, 25 ya habrían aceptado unirse a esta iniciativa, entre ellos, aliados tradicionales de Washington. En Medio Oriente confirmaron su adhesión: Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Jordania y Egipto.

Además, otros de los países que también aceptaron la invitación son, Turquía y Hungría (miembros de la OTAN), Pakistán, Indonesia, Vietnam, Marruecos, Kosovo, Uzbekistán, Kazajistán y Paraguay.