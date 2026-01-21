Qué es la "diarrea del viajero" que afecta a miles de turistas en Brasil y cómo prevenirla

El estado de Santa Catarina registró más de 10 mil casos de gastroenteritis y varias autoridades advierten que hay que tener cuidado con "la diarrea del viajero".

Hay varios trucos claves para evitar contagiarse de "la diarrea del viajero" en Brasil.

¿Qué es la "diarrea del viajero"? La diarrea del viajero se define como un trastorno gastrointestinal caracterizado por deposiciones líquidas, dolor abdominal y, en ciertas ocasiones, vómitos. Su origen principal radica en la ingesta de productos o bebidas que han estado en contacto con agentes contaminantes. Si bien la afección suele remitir de forma espontánea en un plazo de siete días, el manejo adecuado de los síntomas es clave para evitar complicaciones.

Este trastorno digestivo, causado por el consumo de agua o alimentos contaminados, suele manifestarse durante la primera semana de estancia o al regresar al hogar. Aunque en la mayoría de los casos no reviste gravedad, conocer las pautas de hidratación y los signos de alerta es fundamental para una recuperación rápida y segura.

florianopolis Algunas playas de Florianópolis cuentan con bacterias que provocan gastroenteritis. Shutterstock ¿Qué hacer ante los primeros síntomas de gastroenteritis? Si se presentan las primeras molestias, la prioridad absoluta es el descanso en lugares frescos y la hidratación constante. El protocolo sugerido incluye:

Hidratación fraccionada: Ingerir pequeñas cantidades de líquidos (agua mineral o bebidas con sales) cada 10 minutos, aumentando el volumen según la tolerancia del organismo.

Reposición por pérdida: Por cada deposición realizada, se debe reponer con un vaso de líquido adicional.

Ayuno sólido temporal: Se recomienda no consumir alimentos sólidos durante las primeras 4 a 6 horas. Una vez tolerados los líquidos, se puede reincorporar comida en porciones reducidas.

Atención en lactantes: No se debe interrumpir la lactancia materna ni diluir la leche infantil habitual; en ambos casos, se recomienda fraccionar las tomas para facilitar la digestión.

Evitar la automedicación: Por lo general, la gastroenteritis cura sola y no requiere fármacos, aunque siempre es imperativo realizar una consulta médica. ¿Cuáles son los signos de gravedad y cuándo buscar ayuda urgente? Existen ciertos síntomas que indican que el cuadro requiere atención profesional inmediata: