Qué es el hantavirus, la infección sospechosa de causar 3 muertes en un crucero que zarpó de Ushuaia (y cuán extendido está en Argentina)

Tres personas murieron tras un presunto brote de hantavirus en un crucero que navegaba entre Argentina y Cabo Verde, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se ha confirmado un caso de hantavirus y se están investigando otros cinco casos sospechosos.

La OMS declaró a la BBC que las investigaciones sobre los presuntos casos de hantavirus continúan, y se están realizando pruebas de laboratorio adicionales.

El brote se registró a bordo del crucero MV Hondius, que partió de la ciudad argentina de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego.

Se trata de un crucero polar -gestionado por la empresa turística Oceanwide Expeditions, con sede en los Países Bajos- de 107,6 metros de eslora, con capacidad para 170 pasajeros distribuidos en 80 camarotes, además de 57 tripulantes, 13 guías y un médico.

Esto es lo que sabemos sobre el hantavirus:

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una cepa de virus transmitida por roedores.

Los humanos se contagian, principalmente, por inhalación de partículas en suspensión procedentes de excrementos secos de estos animales.

Las infecciones suelen producirse cuando el virus se transmite por el aire a través de la orina, los excrementos o la saliva de un roedor, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Getty Images Cartel de alerta contra el hantavirus en un parque natural en Estados Unidos.

Aunque es poco frecuente, también puede transmitirse a través de mordeduras o arañazos de roedores.

El virus puede causar dos enfermedades graves.

La primera, el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), suele comenzar con fatiga, fiebre y dolores musculares, seguidos de dolor de cabeza, mareos, escalofríos y problemas abdominales.

Si se desarrollan síntomas respiratorios, la tasa de mortalidad es de aproximadamente el 38%, según los CDC.

La segunda enfermedad, la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), es más grave y afecta principalmente a los riñones.

Los síntomas posteriores pueden incluir hipotensión, hemorragia interna e insuficiencia renal aguda.

¿Cuántos casos de hantavirus se registran a nivel mundial?

Se estima que hay 150.000 casos de fiebre hemorrágica con síndrome renal en todo el mundo cada año, principalmente en Europa y Asia, según un informe de los Institutos Nacionales de la Salud.

Más de la mitad de los casos suelen producirse en China.

Los datos más recientes de Estados Unidos muestran que, entre 1993, cuando comenzó la vigilancia del hantavirus, y 2023, se registraron 890 casos en el país.

Sin embargo, el virus de Seúl, una de las principales cepas de hantavirus transmitida por ratas noruegas (también conocidas como ratas pardas), se encuentra en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos.

¿Cómo se trata?

No existe un tratamiento específico para las infecciones por hantavirus.

Getty Images

Los CDC recomiendan cuidados de apoyo para tratar los síntomas, que pueden incluir oxigenoterapia, ventilación mecánica, medicamentos antivirales e incluso diálisis.

Los pacientes con síntomas graves pueden necesitar ser ingresados ​​en unidades de cuidados intensivos. En casos graves, algunos pueden necesitar ser intubados.

Los CDC recomiendan evitar el contacto con roedores en hogares o lugares de trabajo para reducir la exposición al virus.

La agencia también recomienda sellar los puntos de entrada en sótanos o áticos por donde los roedores puedan entrar a las viviendas.

Se sugiere usar equipo de protección al limpiar excrementos de roedores para evitar inhalar aire contaminado.

¿Cuán común es el hantavirus en Argentina?

En Argentina circulan dos especies del virus hanta, Andes y Laguna Negra, con una decena de variantes.

En el sur del país predomina la cepa Andes, que posee una característica única y preocupante a diferencia de otras variantes del virus: la capacidad de transmisión de persona a persona.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional argentino, entre mediados de 2025 y comienzos de 2026 se habían registrado más de 50 casos.

La mayor proporción de casos se encuentra en la región central del país, con el 62% de los casos, seguida por el nororeste , que concentra el 29%, y la región Sur, con el 8%.

El año pasado, el Ministerio de Salud emitió una alerta por el aumento del 17% en los casos registrados en Argentina con respecto a períodos anteriores.

Lo que más preocupó a las autoridades sanitarias del país sudamericno fue la mayor letalidad del virus. Mientras que, a partir del año 2019, la mortalidad asociada al hantavirus no superaba el 17% anual, en 2025 trepó al 33,6%, con 28 muertes.

Este lunes, el diario argentino "La Nación" informó que el hecho de que el crucero haya iniciado su itinerario en Ushuaia "pone el foco de la investigación epidemiológica en la región patagónica, donde el hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por el roedor colilargo (Oligoryzomys longicaudatus)".

Sin embargo, las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego indicaron que no existen casos de hantavirus identificados en la provincia desde que hay registros de esta enfermedad y remarcaron que la zona endémica del virus en el sur argentino se ubica principalmente en áreas cordilleranas de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Tierra del Fuego no forma parte de los territorios donde habitualmente circula el virus.

¿Ha habido casos recientes de hantavirus?

En febrero de 2025, Betsy Arakawa, esposa del actor ganador del Oscar Gene Hackman, falleció a causa de una enfermedad respiratoria relacionada con el hantavirus.

Los investigadores médicos creen que Arakawa contrajo el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), la cepa más común en Estados Unidos.

Se encontraron nidos y algunos roedores muertos en las dependencias anexas a la casa donde fue hallada.

Los registros policiales indicaron que Arakawa buscó información en internet sobre los síntomas de la gripe y la COVID-19 en los días previos a su muerte.

*Con información de Yang Tian Tinshui Yeung.

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FUENTE: BBC