Por qué más de 70 países guardan sus reservas de oro en el Banco de Inglaterra (y qué lo diferencia de otros bancos)

Una "vieja dama" se alza orgullosa en la céntrica calle de Threadneedle Street, en el corazón del distrito financiero de Londres. Bajo sus pies se guardan unos 400.000 lingotes de oro, que ni siquiera le pertenecen.

La honorable institución no es otra que el Banco de Inglaterra, el segundo mayor custodio de oro del mundo, después de la Reserva Federal de Nueva York. Y de lo que hay en sus bóvedas de seguridad, solo el 6% corresponde a las propias reservas del Tesoro de Reino Unido.

Lo demás -unas 5.000 toneladas de oro- es prestado. "El oro que custodiamos en nombre de nuestros clientes no figura en nuestro balance", dice el banco central de Reino Unido en su propia página web.

Esta semana, el banco central de Países Bajos informó que retiró 86 toneladas métricas de oro de Estados Unidos y Canadá, -que valen casi US$12.000 millones- para trasladarlas a las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.

En la compleja operación que duró varios meses, gran parte del oro se vendió en Nueva York y luego se recompró en Londres, pero más de 27 toneladas sí se trasladaron físicamente a Reino Unido, aunque no se ha revelado cómo se transportó tal cantidad a través del océano Atlántico.

Getty Images El Banco de Inglaterra guarda unos 400.000 lingotes de oro.

El edificio actual del banco en la City londinense ocupa una manzana completa de 14.000 metros cuadrados y destaca por sus muros exteriores sin ventanas a nivel de calle, que no dan idea ninguna del búnker subterráneo de máxima seguridad y de las puertas que solo se abren con una combinación de códigos, llaves tradicionales y reconocimiento de voz.

Fundado en 1694, el recorrido exacto por los pasillos es secreto de estado. A las cámaras que contienen miles de millones de libras en oro, sólo se puede acceder a través de una puerta vigilada en Lothbury Street, frente a la entrada peatonal principal de Threadneedle Street.

"En su interior encontrarás alrededor de un 3% de todo el oro extraído en la tierra hasta la fecha", apunta la plataforma de compraventa de metales preciosos, StoneX Bullion.

La reputación de Estados Unidos

La transferencia "hacia el Reino Unido y Países Bajos por parte de los holandeses resulta muy inusual", explica Paul Donovan, economista jefe de UBS Global Wealth Management.

"El impacto directo en el mercado es nulo. Sin embargo, dado que las reservas de oro de los bancos centrales suelen representar una las decisiones de inversión más conservadoras y reacias al riesgo que existen, las señales en torno a la confianza y la reputación internacional de Estados Unidos son bastante llamativas" añadió el experto.

El oro es un activo importante de las reservas de divisas de cualquier país y ahora mismo, los mercados internacionales están preocupados por la disparada deuda de Estados Unidos y su guerra con Irán.

Getty Images Para abrir la bóveda se requieren varias personas porque cada uno tiene distintas partes del código.

Según un documento del propio Banco de Inglaterra en 2014 existían hasta 72 bancos centrales extranjeros con cuentas de oro allí.

Y es que el de Países Bajos no es un caso aislado: el Banco de Francia hizo algo parecido entre 2025 y 2026, moviendo oro desde la Reserva Federal de Nueva York marcando una tendencia que lleva años acelerándose entre bancos centrales.

Así que la pregunta es ¿qué diferencia sus bóvedas de las que pueda tener cualquier otro banco comercial en cualquier parte del mundo?

Oro en efectivo

La clave no es la seguridad -eso lo puede proporcionar cualquier otra cámara acorazada- sino que desde hace más de 300 años, Londres es el centro mundial de negociación de oro físico.

"Londres ofrece a los bancos centrales algo que el almacenamiento nacional no siempre puede proporcionar: la capacidad de convertir el oro en dinero efectivo rápidamente", le dice a BBC Mundo Ewa Manthey, estratega de materias primas del banco holandés ING.

Y es que, dado que allí operan numerosos participantes clave del mercado del oro, a menudo es posible transferir la titularidad sin necesidad de desplazar físicamente los lingotes.

Es decir: si tu oro está en la bóveda del Banco de Inglaterra, puedes venderlo, prestarlo o usarlo como garantía en una operación. El valor se liquida transfiriendo la titularidad de lingotes numerados sin mover un gramo.

Y teniendo en cuenta que una barra de oro promedio pesa alrededor de 12,4 kilos, el ahorro de costes por traslado y certificaciones es bastante grande.

Getty Images Un lingote de oro pesa alrededor de 12,4 kilos.

"El oro se almacena de tal forma que barras específicas, identificadas por número de serie, están asignadas a un propietario concreto. Esto permite hacer operaciones simplemente cambiando el nombre del propietario en un registro, sin transportar el metal, lo que supone comodidad y discreción para los operadores", explica a BBC Mundo, Gregory Placsintar, analista y trader de materias primas de SpreadGreg.com.

"El Banco de Inglaterra tiene además un historial impecable de seguridad. Por este motivo, a muchos países resulta más práctico y barato pagar una comisión de custodia que montar su propia infraestructura", añade.

Otra de las ventajas es que todo el oro que se guarda en la bóveda de la "vieja dama" está certificado y cumple con unos estrictos requisitos de calidad, tamaño, peso o pureza, lo que hace el metal vendible en cualquier momento.

Pero si uno solo de los lingotes llegara a salir al exterior, volver a meterlo en cualquier otro banco el mundo requeriría nuevos exámenes y certificaciones.

No todo lo que brilla...

Pero la custodia del oro de un país en el banco de otra nación también tiene riesgos.

"La desventaja es que el oro custodiado en el extranjero queda sujeto, en última instancia, a las leyes y decisiones políticas del país donde se almacena; por ello, los bancos centrales suelen distribuir sus reservas entre varias ubicaciones", asegura Ewa Manthey.

Desde la invasión rusa de Ucrania y el consiguiente bloqueo de activos rusos en 2022, varios bancos centrales han revisado dónde conviene tener su oro.

Esto tiene senido porque si "el oro está en la jurisdicción de un país con el que podríais entrar en conflicto diplomático, existe (aunque sea remoto) el riesgo de que quede fuera de alcance justo cuando es más necesario", dice Placsintar.

Reuters Las barras están individualmente catalogadas, serializadas y con su refinador y ley de pureza grabados.

Esto bien lo sabe Venezuela. Unas 31 toneladas de este último metal preciado, las cuales forman parte de las reservas internacionales de su Banco Central (BCV), están depositadas en Londres.

Y desde hace más de un lustro, son el centro de una batalla legal que todavía no se ha resuelto en los tribunales británicos entre el gobierno del país y la oposición venezolana.

Operación Fish

La historia de los lingotes de oro de Países Bajos que viajaron desde Canadá a Reino Unido nos remonta a una época en que este metal precioso tuvo que hacer la travesía opuesta.

En la Segunda Guerra Mundial, las reservas de oro británicas se trasladaron al otro lado del Atlántico para protegerlas de una posible invasión alemana en lo que se conoció como la "Operación Fish".

Los lingotes fueron reunidos y transportados en secreto hacia puertos británicos, especialmente desde la zona de Londres hacia Escocia, donde serían cargados en buques de la Royal Navy.

El Museo del Banco de Canadá señala que el conjunto de las operaciones llegó a involucrar cerca de 2.000 toneladas de oro y monedas, incluyendo importantes reservas francesas.

El oro no se trasladó simplemente para "guardarlo". Gran parte podía utilizarse como una especie de reserva de emergencia para financiar la guerra.

Al depositar allí el oro, Reino Unido podía liquidarlo, conseguir dólares y pagar armas, suministros o alimentos a Canadá.

FUENTE: BBC