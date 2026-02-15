Por qué Magallanes, uno de los exploradores más famosos de la historia, sigue siendo tan polémico

Pocas películas son tan épicamente agotadoras como " Magallanes ", el nuevo drama sobre el navegante portugués del siglo XVI Fernando de Magallanes, del autor filipino Lav Díaz .

Comienza con el famoso explorador, interpretado por la estrella mexicana Gael García Bernal, albergando la gran ambición de forjar una nueva ruta marítima hacia las entonces llamadas "islas de las especias" en Indonesia.

Deserta de su país natal hacia España y, con el apoyo del rey Carlos I, emprende un viaje arduo y amargo, durante el cual muchos miembros de su tripulación mueren de escorbuto o son ejecutados por motín.

Al llegar a la isla de Mactán, en lo que hoy se conoce como Filipinas, el propio Magallanes muere brutalmente durante una batalla con la población local.

Las circunstancias que rodearon esta extraordinaria odisea, iniciada en 1519, se han vuelto legendarias.

Muchos historiadores indican que este viaje marcó la primera circunnavegación completa del globo; tras la muerte de Magallanes en Mactán en 1521, la ruta alrededor del mundo de su flota se completó al mando de su compañero, el capitán Juan Sebastián Elcano, al año siguiente.

El biógrafo Laurence Bergreen afirma que las hazañas del navegante portugués son más "significativas" que las de Cristóbal Colón, mientras que la NASA bautizó una de sus naves espaciales con su nombre.

Sin embargo, otros cuestionan su importancia, sobre todo porque no vivió lo suficiente para completar el viaje de regreso a España.

Hay otras razones por las que Magallanes es una figura controvertida, como la traición a su propio país, precedida por acusaciones de comercio ilegal; su presunta tiranía a bordo de su flota; y la conversión forzosa de los habitantes de Mactán al cristianismo.

En 2022, el historiador Felipe Fernández-Armesto intentó desmentir la narrativa de Magallanes como héroe en su libro "Estrechos: Más allá del mito de Magallanes", calificando al líder de imprudente y fanático, y su misión de "fracaso rotundo", debido al elevado número de muertes (de unos 270 marineros, se cree que solo 18 regresaron a España) y a la falta de beneficios.

Fernández-Armesto también afirma que Magallanes fue culpable de "imperialismo, esclavitud, sed de sangre incontrolable y discriminación injusta" contra los pueblos indígenas.

Entonces, ¿debería ser considerado un pionero o un traidor que buscaba el poder?

Para complicar aún más el legado de Magallanes, los registros que se conservan sobre su expedición alrededor del mundo son escasos.

Gran parte de lo que sabemos sobre Magallanes se debe a su cronista a bordo, Antonio Pigafetta, quien actuó como asistente del navegante, pero a quien Fernández-Armesto ha calificado como su "agente de relaciones públicas".

Cambiando la narrativa de Magallanes

Para crear su propio relato semificticio de la expedición de Magallanes, Díaz dedicó 7 años a investigar y visitar archivos en Lisboa.

Inicialmente, fue Beatriz Barbosa de Magallanes, su esposa, quien había sido ignorada durante casi 4 años, quien captó la atención del guionista y director.

"Pero luego, a lo largo de mi investigación, pensé que Magallanes era más interesante", declara Díaz a la BBC, sobre todo porque vio la oportunidad de "equilibrar la narrativa, de incorporar también la perspectiva malaya. Porque siempre se trata de Magallanes, el punto de vista del hombre blanco".

Parte de la recalibración de la historia implicó enfatizar la importancia de Enrique de Malaca, quien fue esclavo de Magallanes durante 10 años (interpretado en la película por Amado Arjay Babon).

Antes de que Magallanes emprendiera su viaje a Filipinas, había comprado a Enrique, un antiguo musulmán, en la ciudad malasia de Malaca y lo había llevado a España.

A su llegada a Mactán, el séquito de Magallanes se sorprendió al descubrir que Enrique hablaba la lengua nativa, lo que indica que se crio en la zona.

Algunos historiadores incluso han conjeturado que, al regresar a la región, Enrique pudo haber terminado circunnavegando el mundo antes que cualquier miembro de la tripulación de Magallanes.

La película de Díaz también arroja luz sobre el sentimiento antiesclavista de la época: un miembro de la corte española le advierte a Magallanes contra esta práctica.

Fray Bartolomé de las Casas, miembro del consejo real español, predica contra la esclavitud, mientras que nuevas leyes restringieron la trata en Portugal en 1570.

Alamy Una litografía del siglo XIX retrata la muerte de Magallanes en la batalla de Mactán.

Aunque los datos sólidos sobre la vida de Magallanes son limitados, la narrativa que suele prevalecer se centra en su heroísmo.

El Magallanes de Díaz, por otro lado, analiza con firmeza lo que sabemos sobre el trato que le dio a su tripulación a bordo de la Armada de Maluco, que incluyó la ejecución de uno de ellos por presunta sodomía y, a medida que aumentaba su paranoia, el abandono del sacerdote Pedro Sánchez de Reina.

Los motines eran recurrentes, y en noviembre de 1520, uno de los cinco barcos de la flota, el San Antonio, y toda su tripulación desertaron de la misión.

Magallanes pudo haberse sentido obligado a aplicar castigos tan severos por inseguridad, ya que, al huir de su propia nación, se había convertido en un paria tanto en Portugal como en España.

"Magallanes tenía la desventaja de no ser castellano, lo que reducía su autoridad sobre la nobleza castellana", declara a la BBC João Paulo Oliveira e Costa, profesor de historia de la Universidad de Lisboa.

"Sus capitanes castellanos aspiraban a controlar la expedición. El castigo debía ser brutal para disuadir nuevas rebeliones. Si Magallanes no los hubiera matado, ellos habrían matado a Magallanes".

En la película biográfica de Díaz, la violencia colonial que Magallanes y sus hombres desataron también cobra protagonismo.

Cuando desembarcaron en Guam y les robaron una pequeña embarcación, los marineros se vengaron sangrientamente de la comunidad indígena, incendiando viviendas.

Las comunidades de Malaca y Filipinas sufrieron una brutalidad similar.

Sin embargo, a diferencia de otras representaciones cinematográficas de la violencia colonial, como "El ruiseñor" (2018) o "Soldado Azul" (1970), la representación de Díaz evita la acción explosiva y potencialmente explotadora.

"La saga de Magallanes es épica", explica. "Pero no quería hacerlo de la manera convencional, con el espectáculo".

A pesar de los defectos de Magallanes, Díaz no estaba interesado en demonizarlo.

"Quería ver un personaje real", insiste Díaz. "Un ser humano real es ambicioso y sueña, no solo para sí mismo o su familia. Creía firmemente en la fe cristiana".

Además de ser considerado el primer europeo en contactar con Filipinas, Magallanes también fue responsable de introducir el catolicismo en la región.

El Santo Niño, una estatua que Magallanes le regaló al cacique local Rajah Humabon y que supuestamente propició la curación milagrosa de niños enfermos de esa comunidad, "sigue siendo el mayor icono del país", afirma Díaz.

Hoy en día, el 93% de la población filipina es cristiana.

¿Quién mató a Magallanes?

El enfoque de Díaz para desmitificar al personaje también se aplicó al misterio de la muerte de Magallanes en la llamada Batalla de Mactán.

Pigafetta afirmó en su diario que, mientras 2.000 guerreros malayos se enfrentaban a los 60 supervivientes de la tripulación, Lapulapu, otro cacique local, dio muerte al conquistador.

Díaz no estaba tan convencido: "Para mí, es una especie de caso sin resolver, porque siempre aceptan lo que dijo Pigafetta, que Lapulapu mató a Magallanes, pero nadie lo vio".

En la versión de Díaz, Lapulapu es, de hecho, una invención ficticia de Humabon, un supuesto bebedor de sangre casi sobrenatural que Humabon conjuró para asustar a Magallanes y sus hombres.

"Humabon no quería convertirse [al cristianismo]", dice Díaz. "Y entonces Magallanes dijo que [Humabon] moriría en dos días, porque tenía un decreto que dictaba que quien no quisiera convertirse debía morir".

En la película, no se ve a Magallanes siendo asesinado por una persona específica, sino que se insinúa que fue un esfuerzo colectivo de los hombres de Humabon.

Getty Images Personas en Manila sosteniendo figuras del Santo Niño Jesús, un ícono introducido en Filipinas por Magallanes.

Esta sugerencia de que Lapulapu no es una figura real generó controversia en Filipinas cuando se estrenó la película el pasado septiembre.

Esto se debe a su estatus legendario: según el Dr. Danilo M. Gerona, historiador y autor de "Ferdinand Magellan: The Armada de Maluco and the European Discovery of the Philippines" (Fernando de Magallanes: La Armada de Maluco y el descubrimiento europeo de Filipinas, 2016), Lapulapu fue durante mucho tiempo un símbolo del nacionalismo filipino, como se evidencia en monumentos, insignias y nombres de localidades que le rinden homenaje, a pesar de que la mayor parte de lo que sabemos sobre él proviene de relatos apócrifos, legendarios y populares extraídos de transmisiones orales.

Por esta razón, se le presta poca atención entre los académicos.

Sin embargo, la película de Díaz provocó que dos historiadores anónimos se presentaran en el periódico filipino The Freeman para refutar su interpretación del personaje.

El propio Magallanes ha tenido una reputación similar y constantemente cuestionada en Filipinas.

En su día reconocido como un "defensor de la fe católica", según Gerona, se volvió cada vez más impopular ante el auge del nacionalismo durante el mandato del presidente Rodrigo Duterte entre 2016 y 2022, y ahora es vilipendiado por las "generaciones más jóvenes" en medio de un creciente sentimiento "antioccidental".

Su papel en la historia filipina también es muy debatido.

El historiador y expresidente de la comisión histórica nacional de Filipinas, Ambeth Ocampo, ha afirmado : "Magallanes no debe verse como el comienzo de la historia filipina, sino como un acontecimiento de una historia que aún debe escribirse y reescribirse para una nueva generación".

No sorprende que, con siglos de retrospectiva, el legado de un explorador como Magallanes sea complejo, y que incluso sus intenciones sigan siendo dudosas.

"Magallanes no pretendía circunnavegar el globo", afirma Oliveira e Costa.

Sin embargo, entre sus logros, dice, Magallanes "descubrió la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico, así como el gran tamaño de este último".

"Fue después de su expedición que los cartógrafos pudieron crear planisferios [mapamundis que muestran una vista de la superficie terrestre] con los tres grandes océanos, y las élites finalmente se dieron cuenta del tamaño del planeta".

Al final de la película, es la perspectiva conflictiva de Enrique de Malaca, más que la de Magallanes o su cocapitán Elcano, la que cierra la historia: admite con pesar haber contribuido a la masacre de los portugueses y españoles aún varados en la isla de Mactán, a la vez que reflexiona sobre la violencia colonial ejercida contra él y otros malayos.

Díaz espera que su película fomente un diálogo en torno al viaje de Magallanes que sea "más equilibrado, más inclusivo, en cierto modo, no solo desde la perspectiva dominante, la de los europeos".

* Si quieres leer el artículo original en inglés, haz clic aquí

