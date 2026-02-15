Por qué James Van Der Beek necesitó ayuda para pagar sus gastos médicos si fue una superestrella siendo adolescente

En las décadas de 1990 y 2000 el actor James Van Der Beek parecía estar en todas partes. Con el papel principal en el drama adolescente Dawson's Creek , desfiló por algunas de las alfombras rojas más populares de la industria y su rostro figuró en portadas de revistas, una de las cuales incluso lo calificó como la "nueva superestrella".

Pero cuando la tragedia golpeó a su familia en una etapa posterior de su vida, tuvo que recurrir a la generosidad de sus amigos y fans para obtener ayuda financiera, lo que puso de manifiesto la precaria situación financiera no solo de muchos actores, sin importar su fama, sino de millones de estadounidenses comunes que luchan por pagar sus facturas médicas.

Van Der Beek, quien tuvo seis hijos con su esposa, falleció el 11 de febrero a los 48 años tras ser diagnosticado con cáncer colorrectal hace tres años.

El costo de sus tratamientos médicos agotó tanto sus finanzas que, según su esposa, ahora tuvo que hacer un pedido de donaciones al público para que no pierdan su hogar. Hasta el momento, han recaudado US$2,3 millones.

En los meses previos a su muerte, Van Der Beek habló de cómo los tratamientos médicos contra el cáncer lo habían dejado a él y a su familia con muy poco dinero.

Incluso subastó públicamente objetos que había guardado durante décadas de los papeles que definieron su carrera: una camisa a cuadros abotonada que usó en el primer episodio de Dawson's Creek, un collar que le regaló al personaje de Katie Holmes en la serie y los zapatos deportivos que usó cuando protagonizó la película Varsity Blues de 1999.

"He estado guardando estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos, y con todos los giros inesperados que la vida me ha presentado últimamente, está claro que ha llegado el momento", le dijo Van Der Beek a la revista People en noviembre.

Además de los costosos tratamientos, Van Der Beek no estaba ganando el mismo dinero que en la flor de su carrera décadas atrás.

Declaró que le habían pagado "casi nada" por Dawson's Creek y que su contrato no incluía regalías, es decir, los pagos que reciben los guionistas, actores y directores cuando su trabajo se retransmite en televisión.

Se dice que los actores de otras series de la misma época que siguen siendo populares, como Friends, ganan unos US$20 millones anuales con estos pagos.

"No había regalías", le dijo Van Der Beek a Today en 2012. "Tenía 20 años. Era un mal contrato. No me di cuenta de casi nada de eso".

Después de su diagnóstico continuó trabajando. Apareció en dos episodios de la serie de televisión Overcompensating en 2025, pero no está claro si eso fue suficiente para que tuviera derecho a un seguro médico del importante sindicato de actores de Hollywood.

Los actores solo pueden tener derecho a un seguro médico a través de SAG-AFTRA si trabajan 108 días al año o ganan al menos US$28.090 en rodajes sindicalizados. La BBC se puso en contacto con el sindicato.

Van Der Beek no es el primer actor estadounidense de renombre en denunciar este problema. La estrella de Beverly Hills 90210, Shannen Doherty, fallecida en 2024, declaró que no tenía seguro médico cuando le diagnosticaron cáncer de mama.

Getty Images Van Der Beek y sus coprotagonistas de Dawson's Creek fotografiados en 1997

Benjamin Byron Davis, de 53 años, actor que ha aparecido en series de televisión y películas como Ant-Man de Marvel, le dijo a la BBC que la disminución de los ingresos por regalías se ha convertido en un problema para los actores en general.

"El flujo de ingresos del que dependían los actores ha desaparecido", afirmó, señalando que el auge de las plataformas de streaming ha afectado la forma en que las productoras compensan a los artistas.

Agregó que muchos actores dependen de estos pagos tanto para obtener ingresos como para acceder al seguro médico a través de su sindicato SAG-AFTRA. "Trabajo cuando me contratan y sobrevivo cuando no".

Davis contó que perdió su seguro médico durante las huelgas de SAG-AFTRA de 2023. "No había trabajo", explicó, y añadió que finalmente lo recuperó al terminar las huelgas y pudo volver a cumplir con los requisitos.

Davis explicó que hace tan solo 10 años, el salario mínimo del sindicato para el seguro médico era un tercio de lo que es ahora, un nivel que hoy está fuera del alcance de la gran mayoría de los actores.

Quienes están cubiertos por el plan sindical reciben una buena cobertura médica, señaló Valerie Yaros, archivista de SAG-AFTRA.

Pero agregó que era posible que Van Der Beek ya no recibiera el plan sindical debido a sus menos horas de trabajo.

En 2024, Van Der Beek le dijo a People que gestionar su tratamiento de cáncer y su seguro se había convertido en un "trabajo de tiempo completo".

Un acalorado debate sobre el seguro médico

Su muerte puso una cara famosa en el debate sobre el aumento de los costos de la atención médica en Estados Unidos, un problema que republicanos y demócratas reconocen desde hace tiempo que necesita una reforma, pero que discrepan sobre la mejor manera de resolver.

Estados Unidos tiene uno de los sistemas de salud más caros del mundo, con un gasto en atención médica estimado en US$5,9 billones en 2026, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

Se estima que alrededor de 100 millones de personas en Estados Unidos tienen dificultades para pagar sus deudas de atención médica y dental, según datos recientes.

La página de GoFundMe, publicada en línea el 11 de febrero, solicitaba donaciones para ayudar a la viuda de Van Der Beek, Kimberley, y a sus seis hijos, cuyas edades oscilan entre los 4 y los 15 años.

Su esposa compartió la página, que destacaba la "significativa presión financiera" que la familia había atravesado al "hacer todo lo posible para apoyar a James y cuidar de él".

"Tras esta pérdida, Kimberly y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto. Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos", se lee en la página.

"Están trabajando arduamente para permanecer en su casa y asegurar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento increíblemente difícil".

Incluso con seguro médico, el tratamiento de cáncer puede resultar extremadamente costoso para quienes viven en Estados Unidos. Algunos estudios sugieren que el costo mensual promedio de la quimioterapia puede oscilar entre US$1,000 y US$12,000.

Esto se debe a que, en el sistema de salud privado estadounidense, incluso quienes cuentan con seguro pueden enfrentar deducibles elevados y miles de dólares en gastos de bolsillo, explicó Eva Stahl, vicepresidenta de políticas de Undue Medical Debt, una organización sin fines de lucro que ha saldado cerca de US$25.000 millones de deuda médica de casi 15 millones de personas.

"La gente simplemente no puede costear tratamientos vitales que salvan vidas sin endeudarse", afirmó. "Incluso cuando alguien con los recursos de James Van Der Beek no tiene más opción que recaudar fondos para el tratamiento, queda claro lo injusto que es nuestro sistema de salud".

Michael Short, artista gráfico de Tennessee que ha tenido sus propias batallas con la deuda médica, le dijo a la BBC que su hermana tuvo que declararse en bancarrota debido a la deuda médica por tratamientos para su cáncer de endometrio, incluso con cobertura de seguro.

"Estos tratamientos contra el cáncer cuestan cientos de miles, si no millones", afirmó. "Los precios de estos medicamentos y tratamientos son altísimos".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC