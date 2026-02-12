Cómo reconocer a tiempo los síntomas del cáncer de colon, la enfermedad por la que murió el actor James Van Der Beek a los 48 años

James Van Der Beek , el actor conocido por su papel protagónico en la serie estadounidense Dawson's Creek, falleció el miércoles a los 48 años de edad, a raíz de un cáncer colon.

El actor fue diagnosticado con la enfermedad en la segunda mitad de 2023, pero no reveló la noticia hasta noviembre de 2024.

En una entrevista con Business Insider, señaló que comenzó a experimentar cambios en sus deposiciones, un síntoma común del cáncer de colon .

Tras hacerse una prueba de detección, descubrió que se encontraba en la etapa tres de la enfermedad, lo que significa que ya se había propagado a los ganglios linfáticos cercanos.

El cáncer colorrectal es una enfermedad que se desarrolla a partir de crecimientos en el revestimiento interno del colon y puede propagarse si no se trata, según la Clínica Cleveland.

Los hombres son más proclives a desarrollar este tipo de cáncer que mujeres. Y si bien es una enfermedad que afecta principalmente a los adultos mayores, expertos advierten que su incidencia está aumentando a nivel global en personas menores de 50 años.

Aunque se desconocen las razones exactas detrás de este incremento, la obesidad y una dieta poco saludable (compuesta mayoritariamente de carnes procesadas y escaza en fibras) pueden aumentar el riesgo.

Por ello, es importante estar atento a nuestras deposiciones por si ocurre algún cambio. Compartimos a continuación una guía práctica para que aprendas a identificar sus síntomas.

¿Cómo puedes detectar el cáncer de colon?

Hay tres señales principales a tener en cuenta:

Sangre en las heces sin un motivo aparente. Puede ser de color rojo brillante o rojo oscuro.

Un cambio en la forma en la que defecas, como ir al baño con más frecuencia o que la materia fecal se vuelva más líquida o dura.

Sentir dolor o hinchazón en la parte inferior del abdomen, cuando el vientre se siente lleno e hinchado.

También puede haber otros síntomas como:

Pérdida de peso.

Sientes que no has vaciado tu intestino correctamente después de defecar.

Sientes más cansancio o mareos de lo habitual.

Tener estos síntomas no significa necesariamente que sea cáncer de intestino, pero el consejo es consultar a un médico si los notas durante tres semanas o más y si no te sientes bien.

Getty Images Cambios en la forma en la que defecas, como ir al baño con más frecuencia o que la materia fecal se vuelva más líquida o dura, puede ser un signo.

A veces, el cáncer colorrectal puede impedir que los desechos pasen por el intestino y esto puede causar una obstrucción, provocando dolor de estómago severo, estreñimiento y enfermedad.

Necesitarás ver a tu médico o acudir a emergencias de inmediato en esas circunstancias.

¿Cómo reviso mis heces?

Fíjate bien lo que sale cuando vas al baño y no te avergüences de hablar de ello.

Deberías estar atento a la sangre en la materia fecal así como al sangrado del fondo.

La sangre de color rojo brillante puede surgir de vasos sanguíneos inflamados (hemorroides) en el ano, pero también podría ser causada por cáncer colorrectal.

La sangre de color rojo oscuro o negro en las heces puede provenir del intestino o estómago y también podría ser preocupante.

También puedes notar un cambio en el hábito intestinal, como materia fecal menos sólida o defecar con más frecuencia de lo normal.

Getty Images Cuanto antes se haga el diagnóstico, será más facil de tratar.

La organización Bowel Cancer de Reino Unido recomienda llevar un diario de síntomas antes de visitar al médico para que no te olvides de nada en la cita.

Los médicos están acostumbrados a ver a muchas personas con una variedad de problemas intestinales, así que infórmales de cualquier cambio o sangrado para que puedan averiguar la causa.

¿Qué causa el cáncer de colorrectal?

Nadie está seguro exactamente de qué lo causa, pero hay algunas cosas que pueden hacer que sea más probable que se desarrolle:

Cuanto mayor eres, más probable es que el cáncer aparezca y en el intestino no es diferente: la mayoría de los casos son en adultos mayores de 50 años.

Tener una dieta con mucha carne roja y carne procesada, como salchichas o tocino.

Fumar cigarrillos puede aumentar el riesgo de muchos tipos de cáncer.

Beber demasiado alcohol.

Tener sobrepeso u obesidad.

Tener antecedentes de pólipos en el intestino que pueden convertirse en tumores.

¿Se transmite de padres a hijos?

En la mayoría de los casos, el cáncer colorrectal no es hereditario, pero debes informar a tu médico si tienes familiares cercanos diagnosticados antes de los 50 años.

Algunas afecciones genéticas, como el síndrome de Lynch, hacen que las personas tengan un riesgo mucho mayor de desarrollar cáncer de colon, pero también se pueden prevenir si los médicos conocen la afección.

¿Cómo reducir el riesgo?

Más de la mitad de los cánceres de intestino podrían prevenirse si las personas siguieran un estilo de vida más saludable, dicen los científicos.

Eso significa hacer más ejercicio, comer más fibra y menos grasa, y beber de seis a ocho vasos de agua al día.

Pero también significa acudir al médico con cualquier síntoma preocupante y someterse a estudios de detección de cáncer tan pronto como se ofrezcan.

Getty Images En la mayoría de los casos, el cáncer colorrectal no es hereditario.

¿Cómo se diagnostica el cáncer de colon?

Puede ser a través de una colonoscopia, un procedimiento con una cámara dentro de un tubo largo para mirar dentro de todo el intestino, o una sigmoidoscopia flexible, que mira parte de él.

Más del 90% de las personas diagnosticadas con cáncer colorrectal en su etapa más temprana sobrevivirán durante cinco años o más, en comparación con el 44% a las que se les diagnostica en la última etapa.

Las posibilidades de supervivencia se han más que duplicado en los últimos 40 años: más de la mitad de los pacientes ahora sobreviven 10 años o más, en comparación con uno de cada cinco en la década de 1970, según estadísticas de Reino Unido.

Getty Images Si se diagnostica a tiempo, el cáncer de colon puede ser curable.

¿Qué tratamientos hay disponibles?

El cáncer colorrectal es curable, especialmente si se diagnostica a tiempo.

Los tratamientos son cada vez más personalizados y los avances en las pruebas genéticas hacen que la atención se pueda adaptar a cada individuo.

Este enfoque aún necesita ajustes, pero promete años adicionales de vida para las personas con cáncer.

¿Cuáles son las diferentes etapas del cáncer?

Cánceres en etapa 1: son pequeños, pero no se propagaron.

Cánceres en etapa 2: son más grandes, pero aún no se propagaron.

Cánceres en etapa 3: se diseminaron a algunos de los tejidos circundantes, como los ganglios linfáticos.

Cánceres en etapa 4: se propagaron a otro órgano del cuerpo, creando un tumor secundario.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC