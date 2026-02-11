Muere a los 48 años James Van Der Beek, protagonista de la serie Dawson's Creek

El actor James Van Der Beek , conocido por su papel protagónico en la serie estadounidense Dawson's Creek , falleció este miércoles a los 48 años,

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana", declaró su familia en un comunicado publicado en sus redes sociales. "Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia".

La estrella falleció de un cáncer de colon. Fue diagnosticado con la enfermedad en la segunda mitad de 2023, pero no reveló la noticia hasta noviembre de 2024.

Van Der Beek protagonizó múltiples series y películas populares a finales de los 90 y principios de los 2000, incluyendo el clásico de culto Dawson's Creek (a veces traducida como "Dawson crece") y Varsity Blues ("Juego de campeones").

En una entrevista con Business Insider, reveló que comenzó a experimentar cambios en sus deposiciones, un síntoma común del cáncer de colon. Dejó de tomar café para ver si eso le ayudaba antes de hacerse una prueba de detección.

Esta reveló que se encontraba en la etapa tres de la enfermedad, lo que significa que se había propagado a los ganglios linfáticos cercanos.

El cáncer colorrectal se desarrolla a partir de crecimientos en el revestimiento interno del colon y puede propagarse si no se trata, según la Clínica Cleveland.

Más hombres desarrollan este tipo de cáncer que mujeres.

El aumento de las pruebas de detección ha ayudado a detectarlo a tiempo, reduciendo la cantidad de personas que mueren por cáncer colorrectal, señala la clínica.

Van Der Beek, quien era padre de 6 hijos, dijo que su peor momento durante el tratamiento fue sentir que estaba perdiendo partes esenciales de su identidad.

"Todas estas cosas hermosas que amo, y como solía definirme —padre, proveedor, esposo—, todo eso me fue arrebatado, o al menos se detuvo", dijo. "Tuve que pensar: 'Bueno, ¿qué soy?'. Y fue: 'Sigo siendo digno de amor'".

Getty Images Michelle Williams, James Van Der Beek, Katie Holmes y Joshua Jackson, los protagonistas de Dawson's Creek.

Estrella de la televisión

Tras su propio diagnóstico, Van Der Beek dedicó tiempo a crear conciencia sobre las pruebas de detección.

"He aprendido mucho", declaró a Business Insider.

"Si puedo salvar a alguien de tener que pasar por esto, eso es mágico".

Van Der Beek fue uno de los rostros más famosos de la televisión a finales de los 90 y principios de los 2000, interpretando a Dawson Leery junto a Katie Holmes en la exitosa serie Dawson's Creek, que se emitió de 1998 a 2003.

También protagonizó la película de transición a la adultez Varsity Blues (1999).

Interpretó una versión ficticia de sí mismo en la serie de culto Don't Trust the B---- in Apartment 23 ("Apartmento 23") y bailó en la 28.ª temporada estadounidense de Dancing with the Stars.

A principios de este año, apareció como estrella invitada en la comedia universitaria Overcompensating ("Más de la cuenta" o "Impostura"), de Prime Video.

Van Der Beek hizo una aparición virtual sorpresa en un evento benéfico que reunió a los protagonistas de Dawson's Creek el 22 de septiembre, tras verse obligado a cancelar la asistencia en vivo debido a dos virus estomacales.

La reunión contó con la participación de figuras como Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson y Busy Philipps, quienes interpretaron una lectura en vivo del episodio piloto de la serie de 1998, junto con Lin-Manuel Miranda, quien sustituyó a Van Der Beek.

El evento recaudó fondos para la organización benéfica F Cancer y también fue un homenaje a su compañero de reparto.

En una entrevista con ABC News en 2020, Van Der Beek confesó que era muy tímido de niño.

"De niño, nunca quise ser actor. Quería ser deportista", afirmó.

