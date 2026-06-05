Por qué el origen de la madre de Kim Jong-un podría poner en peligro la legitimidad del régimen de Corea del Norte

Entre los muchos misterios que rodean al líder norcoreano Kim Jong-un, el secretismo en torno a su madre destaca especialmente.

Kim nunca la ha mencionado públicamente por su nombre en sus 15 años en el poder.

La legitimidad de la dictadura hereditaria se basa en el linaje del Monte Paektu, llamado así por la montaña más alta de la península de Corea, celebrada como el lugar mitológico de origen del pueblo coreano. También es el lugar donde el fundador del país, Kim Il-sung, llevó a cabo actividades guerrilleras contra los colonizadores japoneses.

A diferencia de las dos madres anteriores de la línea de sangre del régimen —Kang Pan Sok, madre del fundador del país Kim Il-sung, y Kim Jong-suk, madre de Kim Jong-il—, ambas veneradas como las "madres de Corea", Ko Yong-hui es una figura poco conocida y no existe nada que lleve su nombre en su honor.

Este hermetismo en torno a Ko Yong-hui podría deberse a lo que se considera un origen social cuestionado y a su condición de amante, factores que, según los analistas, podrían amenazar al régimen.

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Según lo que han logrado reconstruir los biógrafos, Ko nació en Osaka, Japón, en 1952, de padres originarios de la isla de Jeju, en la actual Corea del Sur, territorio considerado enemigo.

Como residentes en Japón, la familia de Ko pertenecía a los llamados coreanos zainichi, inmigrantes que permanecieron en Japón durante el periodo de dominio colonial japonés sobre la península coreana entre 1910 y 1945.

Al principio, quienes regresaban a Corea del Norte eran vistos con envidia porque traían dinero, ropa y electrodomésticos procedentes del vecino capitalista.

Sin embargo, también eran etiquetados como jjaepo, un término despectivo utilizado para un grupo considerado contaminado por ideologías extranjeras y peligrosas.

Dentro de la estricta clasificación social de Corea del Norte, conocida como songbun, los coreanos zainichi pertenecen a la llamada "clase vacilante", situada entre la clase central y la clase hostil.

Están sometidos a una intensa vigilancia estatal y con frecuencia se les niega el acceso a buenas universidades o a empleos prometedores.

Corea del Norte es una sociedad profundamente jerárquica que, según algunos analistas, se asemeja a un sistema de castas.

También es un "sistema de culpabilidad por asociación", donde los ciudadanos son castigados por las acciones de sus familiares, afirma el doctor Jeung Young-tae, de la Universidad Dongyang.

La historia de "Cenicienta"

Cuando tenía unos 10 años, la familia de Ko emigró a Corea del Norte.

Su familia formaba parte de los aproximadamente 93.000 coreanos que se trasladaron desde Japón al Estado comunista entre 1959 y 1984 bajo la campaña denominada "Paraíso en la Tierra", un programa que prometía a quienes regresaran una vida idílica con atención médica y educación gratuitas y empleo.

Sin embargo, Ko logró escapar de la vida de penurias y pobreza que esperaba a muchos otros coreanos zainichi después de llamar la atención del entonces líder Kim Jong-il.

Aunque Kim nunca presentó públicamente a una esposa o pareja, los servicios de inteligencia indican que ya estaba casado con Kim Young Sook, hija de un alto funcionario militar, en un matrimonio elegido por su padre.

Según Yoji Gomi, periodista japonés que publicó un libro sobre Ko en 2025, ella, que formaba parte de la prestigiosa Compañía Artística Mansudae, habría llamado la atención de Kim gracias a su "belleza natural y sus habilidades para la danza".

Y aunque nunca se casó con el líder supremo y su relación nunca fue reconocida por el régimen, Ko consiguió vivir lo que Gomi describe como una "vida de cuento de Cenicienta".

Cheong Seong-chang Los medios de comunicación estatales nunca han mencionado el nombre de Ko Yong-hui

Diversos informes sugieren que Kim se enamoró profundamente de Ko, quien más tarde desarrolló interés por la política del país.

Sin embargo, mientras la esposa oficial residía en la capital, Pyongyang, Ko y sus tres hijos vivían a unos 210 kilómetros de distancia, en la ciudad costera de Wonsan.

"Kim Jong-un no es hijo de la esposa oficial. Es, esencialmente, el 'hijo ilegítimo' de Ko Yong-hui", afirma Kim Hyung-su, de la Asociación de Investigación del Norte.

"La línea de sangre Paektu [del régimen] es considerada sagrada, por lo que la idea de que el líder sea hijo de una jjaepo resulta inimaginable".

Los niños nacidos fuera del matrimonio sufren un fuerte estigma en Corea del Norte, un país que, pese a su fachada comunista, sigue profundamente influido por las creencias confucianas.

Según los analistas, conceptos como la piedad filial y la lealtad han sido utilizados para adoctrinar a la población.

Yoji Gomi Ko Yong-hui (delante, a la derecha) fue miembro de la compañía artística de élite Mansudae.

Gomi ofrece otra explicación de por qué Kim Jong-un creció lejos de la capital.

En aquella época existía un ferry que conectaba Wonsan con Japón, lo que facilitaba que Ko pudiera encontrarse con personas que llegaban en ese barco y conseguir productos japoneses.

"Ko echaba muchísimo de menos su hogar en Japón y enseñó japonés a sus hijos", asegura.

Kenji Fujimoto, un chef de sushi que trabajó para Kim Jong-il entre 1988 y 2001, escribió en uno de sus libros que Kim Jong-un era "bueno cantando canciones japonesas" y que "envidiaba la avanzada economía de Japón".

Según medios japoneses que citaron a funcionarios de la época, Kim Jong-un incluso visitó Tokyo Disneyland junto a su hermano mayor.

Gomi también sostiene que Ko viajó a Japón por su cuenta, acompañada únicamente por su secretaria.

Sucesión

"Ko Yong-hui nunca fue reconocida como nuera por Kim Il-sung", escribió Ryu Hyun-woo, un diplomático norcoreano en el exilio, en su libro Kim Jong-un's Secret Vault (La bóveda secreta de Kim Jong-un).

Las fotos de Kim Il-sung y su nieto Jong-un se habrían difundido por todas partes si Ko se hubiera ganado la aprobación del anciano Kim, afirma el doctor Cheong Seong-chang, del Instituto Sejong.

Pero, aunque eso no sucedió, Ko se ganó la confianza de Kim Jong-il, actuando como la primera dama de facto del país, acompañando a su marido en inspecciones militares y entablando amistad con su séquito.

Kim incluso le pedía su opinión antes de tomar decisiones políticas, escribió Fujimoto, el chef.

Un documental oficial producido tras la muerte de Kim Jong-il en 2011 mostraba imágenes de Ko acompañando al entonces líder supremo en giras locales, aunque nunca reveló su nombre ni su songbun.

El documental tampoco se estrenó públicamente, sino que solo se mostró a altos cargos del partido en junio de 2012, según el doctor Cheong, aunque más tarde se filtró y se difundió entre la ciudadanía a través de memorias USB de contrabando.

"A medida que se difundía... la curiosidad de la gente por Ko Yong-hui se disparó, por lo que el régimen retiró rápidamente [el documental]", afirma el especialista, y añade que los antecedentes de ella podrían poner en tela de juicio la legitimidad del régimen.

Cheong Seong-chang Muchos expertos creen que Ko Yong-hui ayudó a su hijo a convertirse en el sucesor.

Entonces, ¿cómo acabó heredando el poder el segundo hijo de la amante, el hijo menor de Kim Jong-il?

Muchos biógrafos creen que Ko preparó activamente a Kim Jong-un para la sucesión.

Su hermana menor le dijo que él tenía que convertirse en el próximo líder o, de lo contrario, su familia correría peligro, según escribió la veterana periodista Anna Fifield en su libro The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong-un (El gran sucesor: el ascenso secreto y el gobierno de Kim Jong-un).

El hijo mayor de Kim Jong-il, Kim Jong-nam, cayó en desgracia desde el principio porque cuestionó la sucesión hereditaria de Corea del Norte y abogó por la reforma, afirma Goji, quien mantuvo un intercambio de correos electrónicos con él durante años.

Las opiniones políticas de Jong-nam podrían ser fruto de una década de estudios en el extranjero, y hablaba con fluidez francés e inglés. También se ganó la reputación de fiestero debido a sus frecuentes visitas a los casinos y a su estilo de vida del jet set.

Tras el regreso de Jong-nam a Corea del Norte, continuaron los rumores sobre cómo Ko Yong-hui preparaba a sus hijos para la sucesión. Pero su hijo mayor, Jong-chul, quedó descartado como heredero debido a su grave adicción al opio, según un libro de Ryu, un exdiplomático. Este contó que Jong-chul una vez llamó a su puerta al amanecer y le exigió opio.

Según los analistas, Kim Jong-un se convirtió en el favorito de su padre por su potencial de liderazgo y su carácter competitivo.

A la hermana de Ko y a su marido se les encomendó el cuidado de Kim y de su hermano mayor mientras estudiaban en Suiza.

Pero la pareja huyó a Estados Unidos en 1998, después de que a Ko le diagnosticaran cáncer de mama. Les preocupaba que "el régimen ya no los necesitara por mucho más tiempo", según un artículo del Washington Post de 2016 en el que fueron entrevistados.

Aunque Kim Jong-un se convirtió en el sucesor, podría decirse que sus temores estaban bien fundados. Tras su llegada al poder, uno de sus tíos fue ejecutado, mientras que Jong-nam fue asesinado en Malasia.

Yoji Gomi Ko Yong-hui falleció de cáncer de mama en Francia en 2004

"Difunde dudas como pólvora"

Ko falleció antes que Kim Jong-il, pero su muerte, acaecida en un hospital de París, pasó desapercibida para los medios estatales norcoreanos.

Sin embargo, según los analistas, el misterioso linaje de Kim Jong-un podría ser la razón por la que su cumpleaños no se ha declarado fiesta nacional, a diferencia de los de su abuelo y su padre.

Llamar la atención sobre su nacimiento podría plantear preguntas espinosas sobre su madre y sobre por qué fue criado fuera de Pyongyang.

"Revelar la verdad podría propagar dudas como la pólvora", afirma Kim, el investigador.

Aunque se encuentra en la cima de la jerarquía de Corea del Norte, el songbun de Kim Jong-un lo situaría técnicamente en un lugar relativamente bajo del orden social debido a sus vínculos con los coreanos zainichi y los desertores, escribió el exdiplomático Ryu.

El secretismo en torno al origen de Kim Jong-un podría ser parte de la razón por la que presentó públicamente a su esposa, Ri Sol-ju, al principio de su mandato, mientras aparentemente prepara a su hija adolescente, Ju Ae, como futura sucesora, argumenta Cheong.

Se cree que Ri, antigua cantante de un prestigioso grupo artístico, procede de una familia de clase media-alta de Pyongyang, según el servicio de inteligencia de Corea del Sur. Algunos informes sugieren que su padre era profesor universitario. El Estado la envió a estudiar canto clásico a China, lo que es un indicador de un buen songbun.

¿Revelará Kim Jong-un alguna vez los orígenes de su madre?

Sería una tarea difícil, incluso para la maquinaria propagandística de Corea del Norte.

*Imagen superior de East Asia Visual Journalism; información adicional de Grace Tsoi y Laignee Barron.

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FUENTE: BBC