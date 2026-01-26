Por primera vez Japón se quedará sin pandas gigantes

Una jornada de profunda emoción se vivió este domingo en el Zoológico de Ueno, en Tokio , donde miles de personas se acercaron para despedir a los pandas gigantes Xiao Xiao y Lei Lei . Los gemelos, que se han convertido en símbolos de la amistad entre Japón y China , tienen programada su partida hacia el gigante asiático para este martes 27.

Este traslado marca un hito histórico ya que por primera vez en casi medio siglo, Japón se quedará sin pandas gigantes en sus zoológicos , un hecho que ha generado una ola de nostalgia entre los ciudadanos nipones.

Desde tempranas horas, largas filas de visitantes —muchos de ellos portando accesorios y peluches de panda— recorrieron las instalaciones para ver por última vez a Xiao Xiao.

Los visitantes se mostraron visiblemente conmovidos, algunos incluso entre lágrimas, tras pasar frente al recinto de los pandas.

Los ejemplares partirán en un vuelo especial hacia la base de pandas en Sichuan, China, donde se integrarán a programas de reproducción y conservación de la especie.

La presencia de pandas en Japón comenzó en 1972 como parte de la “diplomacia de los pandas” para normalizar las relaciones bilaterales.

La devolución de los pandas a China se debe a los acuerdos de préstamo que establecen que los ejemplares nacidos en el extranjero pertenecen a Beijing y deben retornar al cumplir cierta edad para contribuir a la diversidad genética de la población en cautiverio.

Las autoridades del zoológico expresaron su gratitud a la comunidad por el cariño brindado a los gemelos durante estos años y aseguraron que el vínculo emocional con estos animales permanecerá en la memoria de los tokiotas.

